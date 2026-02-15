Самолет Антонов Ан-225 "Мрия" — какие грузы перевозило судно и какие рекорды имеет

Самолет Антонов Ан-225 "Мрия". Фото: NieznanaUkraina

Антонов Ан-225 "Мрия" — самый большой и самый тяжелый транспортный самолет в мире. Этот произведенный Советским Союзом гигант весит 285 тонн и имеет шесть двигателей, 32-колесное шасси.

Чем был уникален самолет "Мрия"

Антонов Ан-225 был спроектирован в 1980-х годах и совершил свой первый полет 21 декабря 1988 года.

Изначально он был предназначен для транспортировки космического челнока "Буран" для советской космической программы, а также для перевозки чрезвычайно тяжелых грузов весом до 200 тонн.

Рекорды самолета "Мрия"

По данным экспертов по аренде самолетов компании Chapman Freeborn, "Мрия" способна перевозить до 250 тонн груза, что эквивалентно среднему весу 52 взрослых слонов.

АН-225 установил более 200 мировых рекордов, включая перевозку самого тяжелого груза в мире и самого длинного груза в мире.

Длина грузового отсека "Мрии" составляет 43 метра, ширина 6,4 метра и высота 4,4 метра.

Для сравнения: типичное баскетбольное поле имеет длину 28 метров, а это значит, что грузовой отсек "Мрии" может легко вместить такое поле, и даже еще останется немного места.

Презентация самолета Ан-225 "Мрия" на "Киевском авиационном производственном объединении" (сейчас Госпредприятие "Антонов"). ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Просторный салон "Мрии" позволял перевозить локомотивы, целые секции других самолетов и даже гигантские лопасти ветрогенераторов.

Что случилось с "Мрией"

Однако, в феврале 2022 года в начале полномасштабного вторжения России в Украину этот красавец-гигант был разрушен. Самолет попал под перекрестный огонь во время битвы за аэропорт "Антонов" под Киевом.

Считается, что восстановление самолета Антонов АН-225 "Мрия" будет стоить около 3 миллиардов долларов.

