Украинская авиакомпания SkyUp возобновляет полеты из Румынии: маршрут и цены

Самолет SkyUp на взлетной полосе. Фото: SkyUp Airlines/Facebook

Украинская авиакомпания SkyUp после паузы в год объявила о возобновлении полетов из Румынии. Перевозчик открывает прямые рейсы из Бухареста в Ларнаку (Кипр) летом 2026 года. Полеты будут выполняться раз в неделю в течение всего сезона, что фактически расширяет варианты выезда для украинцев через Румынию.

Билеты уже есть в продаже, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение авиакомпании SkyUp.

График, маршрут и цены рейса Бухарест — Ларнака

Программа полетов начинается 3 июня и завершится 16 сентября 2026 года. Рейсы по направлению Бухарест (OTP) — Ларнака (LCA) будут отправляться каждую среду. Билеты теперь доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании. Цены на билеты стартуют от 131 евро.

В компании также напомнили о доступных дополнительных услугах, в частности, возможность забронировать удобное место в самолете, взять с собой домашних любимцев и дополнительный багаж.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что популярный лоукостер Wizz Air опроверг информацию о возобновлении полетов из Украины. Оказалось, что компания действительно ищет пилотов в Украине, но — на перспективу, чтобы подготовить специалистов на будущее. В Wizz Air заявили, что рекламу компании не так поняли.

Читайте также:

Также Новини.LIVE сообщали, что Ryanair значительно увеличит деятельность в польском Катовице на лето 2026 года. Этот польский аэропорт станет одним из главных хабов Ryanair в Восточной Европе. Перевозчик вложит 900 миллионов долларов и сможет выполнять 26 рейсов.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что нельзя класть на багажные полки в самолете. Во время посадки в самолетах все чаще возникают конфликты из-за багажных полочек. Пассажиры кладут туда куртки, рюкзаки, пакеты с продуктами — а когда заходят другие люди, места для чемоданов уже нет.

Частые вопросы

Чья авиакомпания SkyUp?

SkyUp — это частная украинская авиакомпания, основанная в 2017 году семьей предпринимателей Альба (Татьяна, Юрий и Александр), которые владеют компанией в равных долях. Компания аффилирована с туроператором Join UP!

Компания работает по гибридной модели (чартерные и лоукост-рейсы) и, несмотря на закрытое небо над Украиной, продолжает работать в Европе.

Где сейчас базируется авиакомпания SkyUp?

После начала полномасштабной войны компании SkyUp удалось переправить свои самолеты за границу. Сейчас главным хабом SkyUp является столица Молдовы Кишинев. Это один из ближайших аэропортов к Украине.

В то же время авиакомпания развивает рейсы из Румынии и Польши как дополнительные удобные пункты вылета для украинских пассажиров.