Украинская авиакомпания SkyUp возобновляет полеты из Румынии: маршрут и цены

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Украинская авиакомпания SkyUp возобновит полеты из Румынии: маршрут и цены

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 17:55
Самолет SkyUp на взлетной полосе. Фото: SkyUp Airlines/Facebook

Украинская авиакомпания SkyUp после паузы в год объявила о возобновлении полетов из Румынии. Перевозчик открывает прямые рейсы из Бухареста в Ларнаку (Кипр) летом 2026 года. Полеты будут выполняться раз в неделю в течение всего сезона, что фактически расширяет варианты выезда для украинцев через Румынию.

Билеты уже есть в продаже, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение авиакомпании SkyUp.

График, маршрут и цены рейса Бухарест — Ларнака

Программа полетов начинается 3 июня и завершится 16 сентября 2026 года. Рейсы по направлению Бухарест (OTP) — Ларнака (LCA) будут отправляться каждую среду. Билеты теперь доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании. Цены на билеты стартуют от 131 евро.

В компании также напомнили о доступных дополнительных услугах, в частности, возможность забронировать удобное место в самолете, взять с собой домашних любимцев и дополнительный багаж.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что популярный лоукостер Wizz Air опроверг информацию о возобновлении полетов из Украины. Оказалось, что компания действительно ищет пилотов в Украине, но — на перспективу, чтобы подготовить специалистов на будущее. В Wizz Air заявили, что рекламу компании не так поняли.

Читайте также:

Также Новини.LIVE сообщали, что Ryanair значительно увеличит деятельность в польском Катовице на лето 2026 года. Этот польский аэропорт станет одним из главных хабов Ryanair в Восточной Европе. Перевозчик вложит 900 миллионов долларов и сможет выполнять 26 рейсов.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что нельзя класть на багажные полки в самолете. Во время посадки в самолетах все чаще возникают конфликты из-за багажных полочек. Пассажиры кладут туда куртки, рюкзаки, пакеты с продуктами — а когда заходят другие люди, места для чемоданов уже нет.

Частые вопросы

Чья авиакомпания SkyUp?

SkyUp — это частная украинская авиакомпания, основанная в 2017 году семьей предпринимателей Альба (Татьяна, Юрий и Александр), которые владеют компанией в равных долях. Компания аффилирована с туроператором Join UP!

Компания работает по гибридной модели (чартерные и лоукост-рейсы) и, несмотря на закрытое небо над Украиной, продолжает работать в Европе.

Где сейчас базируется авиакомпания SkyUp?

После начала полномасштабной войны компании SkyUp удалось переправить свои самолеты за границу. Сейчас главным хабом SkyUp является столица Молдовы Кишинев. Это один из ближайших аэропортов к Украине.

В то же время авиакомпания развивает рейсы из Румынии и Польши как дополнительные удобные пункты вылета для украинских пассажиров.

авиарейсы авиабилеты самолеты
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации