Поїзди з Угорщини до Ужгорода та Мукачева скасували: деталі

Пасажирка мандрує потягом по Європі. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Угорщина тимчасово зупинила рух своїх поїздів і причіпних вагонів територією України після атаки дронів на Закарпаття 13 травня. Через рішення перевізника MAVSTART пасажири не зможуть дістатися угорськими рейсами до Ужгорода та Мукачева. Обмеження торкнулися одразу кількох міжнародних маршрутів і вагонів сполученням з Будапештом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railinsider.

Обмеження для угорських рейсів

Залізничний перевізник MAVSTART заявив про зміни в русі після обстрілу Закарпатської області безпілотниками, що відбувся цього тижня.

До Ужгорода і Мукачева угорські поїзди наразі не їздитимуть. Частину маршрутів скоротили, а деякі вагони взагалі прибрали з рейсів.

Які поїзди не курсуватимуть

Під зміни та тимчасові обмеження потрапили такі потяги:

Читайте також:

Intercity "Латориця" №33/34 до Мукачева;

Євросіті "Тиса" №143/146 до Ужгорода;

експрес "Рутенія" №7/8 з Ужгорода;

угорські причіпні вагони до поїзда Київ — Будапешт;

пасажирський поїзд Ніредьгаза — Мукачево №642.

У компанії пояснили це рішення питаннями безпеки та ризиками для руху на українській території. Про терміни відновлення повного руху наразі не повідомляли.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує автобусний квиток до Угорщини з Києва у травні 2026 року. Пасажирам доведеться максимально заплатити за місце в автобусі з української до угорської столиці 4 700 гривень, мінімально — 3 600 гривень. Час поїздки залежить від черг на кордоні та складає не менше доби.

Також Новини.LIVE писали, як можна заощаджувати на квитках Укрзалізниці. Досвідчена мандрівниця розкрила, як не переплачувати не лише в потягах Інтерсіті, а й на міжнародних напрямках. На них інколи можна зекономити до 500 гривень.