Поезда из Венгрии в Ужгород и Мукачево отменили: детали

Венгрия отменила некоторые поезда в Украину
Венгрия временно остановила движение своих поездов и прицепных вагонов по территории Украины после атаки дронов на Закарпатье 13 мая. Из-за решения перевозчика MAVSTART пассажиры не смогут добраться венгерскими рейсами в Ужгород и Мукачево. Ограничения коснулись сразу нескольких международных маршрутов и вагонов сообщением с Будапештом.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railinsider.
Ограничения для венгерских рейсов
Железнодорожный перевозчик MAVSTART заявил об изменениях в движении после обстрела Закарпатской области беспилотниками, который состоялся на этой неделе.
В Ужгород и Мукачево венгерские поезда пока не будут ездить. Часть маршрутов сократили, а некоторые вагоны вообще убрали с рейсов.
Какие поезда не будут курсировать
Под изменения и временные ограничения попали такие поезда:
- Intercity "Латорица" №33/34 в Мукачево;
- Евросити "Тиса" №143/146 до Ужгорода;
- экспресс "Рутения" №7/8 из Ужгорода;
- венгерские прицепные вагоны к поезду Киев — Будапешт;
- пассажирский поезд Ниредьгаза — Мукачево №642.
В компании объяснили решение вопросами безопасности и рисками для движения на украинской территории. О сроках восстановления полного движения поездов пока не сообщалось.
Что еще важно знать украинцам
