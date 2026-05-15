Венгрия отменила некоторые поезда в Украину

Венгрия отменила некоторые поезда в Украину

Дата публикации 15 мая 2026 13:21
Поезда из Венгрии в Ужгород и Мукачево отменили: детали
Пассажирка путешествует поездом по Европе. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Венгрия временно остановила движение своих поездов и прицепных вагонов по территории Украины после атаки дронов на Закарпатье 13 мая. Из-за решения перевозчика MAVSTART пассажиры не смогут добраться венгерскими рейсами в Ужгород и Мукачево. Ограничения коснулись сразу нескольких международных маршрутов и вагонов сообщением с Будапештом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railinsider.

Ограничения для венгерских рейсов

Железнодорожный перевозчик MAVSTART заявил об изменениях в движении после обстрела Закарпатской области беспилотниками, который состоялся на этой неделе. 

В Ужгород и Мукачево венгерские поезда пока не будут ездить. Часть маршрутов сократили, а некоторые вагоны вообще убрали с рейсов. 

Какие поезда не будут курсировать

Под изменения и временные ограничения попали такие поезда:

Читайте также:
  • Intercity "Латорица" №33/34 в Мукачево;
  • Евросити "Тиса" №143/146 до Ужгорода;
  • экспресс "Рутения" №7/8 из Ужгорода;
  • венгерские прицепные вагоны к поезду Киев — Будапешт;
  • пассажирский поезд Ниредьгаза — Мукачево №642.

В компании объяснили решение вопросами безопасности и рисками для движения на украинской территории. О сроках восстановления полного движения поездов пока не сообщалось.

Что еще важно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит автобусный билет в Венгрию из Киева в мае 2026 года. Пассажирам придется максимально заплатить за место в автобусе из украинской в венгерскую столицу 4 700 гривен, минимально — 3 600 гривен. Время поездки зависит от очередей на границе и составляет не менее суток.

Также Новини.LIVE писали, как можно экономить на билетах Укрзализныци. Опытная путешественница раскрыла, как не переплачивать не только в поездах Интерсити, но и на международных направлениях. На них иногда можно сэкономить до 500 гривен.

Венгрия железная дорога поезд
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
