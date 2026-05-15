Подорож Укрзалізницею: як діяти, якщо пропустив свій потяг через тривогу

Повітряна тривога на вокзалі.

Після кількох днів перемир'я Росія знову почала безжально атакувати українські території та потяги Укрзалізниці. Через повітряну загрозу пасажири вимушені змінювати свої плани. Зокрема, втрачають кошти, адже не встигають вчасно приїхати на залізничний вокзал.

В УЗ у соцмережі Threads пояснили, що робити, якщо не встигли на потяг через повітряну тривогу, передає Новини.LIVE.

Не встиг на потяг УЗ через атаку росіян

До перевізника звернулась пасажирка, яка не потрапила на свій рейс через атаку шахедів на місто.

Вона поцікавилась у компанії, чому у випадку загрозу не притримують потяги та чи має вона право на якусь компенсацію, адже не змогла повернути квитки онлайн за пів години до відправлення рейсу.

В Укрзалізниці відповіли, що у випадку повітряної тривоги ще протягом доби квиток пасажира дійсний на інші попутні поїзди.

Тому можна без доплат доїхати до місця призначення без доплат. Для цього мандрівнику потрібно звернутися до чергового вокзалу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому при поверненні квитків Укрзалізниці на карту пасажирів повертається не повна їх вартість. Зокрема, за понад 20 днів до відправлення пасажирам повертається 100% повернення вартості перевезення та плацкарти. При цьому поверненню не підлягають окремі комісійні, сервісні збори та платежі за оформлення/повернення квитка.

Також Новини.LIVE писали, чому на деяких рейсах Укрзалізниці недоступний автовикуп. Перевізник запроваджує деякі обмеження щодо сезонних чи пікових поїздів, які вже сформовані максимальною кількістю вагонів, і технічно неможливо додати більше складу. Проте пасажири можуть включити сповіщення в додатку про наявні вільні місця у вагоні.