В Виннице планировали строить метро — как бы оно выглядело (фото)

Одна из главных транспортных артерий города это метрополитен. Мало кто знает, а в Виннице мог появиться первый в Украине метротрам. Его линии должны были пролегать под землей центральной улицы города.

Со времен Советского Союза в центре города планировали построить подземные тоннели для трамваев. Над метротрамом должны были запретить проезд автотранспорта.

"В 1969 г. архитекторы В. Сопилка и И. Кискин разработали проект тоннеля для трамваев под улицей Ленина (Соборной) от площади Гагарина до Центрального моста. Пассажирооборот предполагался через спуск на подземные платформы остановок под ул. Соборной", — говорится в сообщении.

Согласно проекту, должна была быть двухуровневая улица — под землей должен был курсировать трамвай, над подземным тоннелем должны были создать пешеходную зону, а автотранспорт должен был курсировать в объезд центра.

Ширина тоннеля должна была составлять 7,35 метра — этого должно было быть достаточно для ширины двух трамваев. Под землей также планировали построить гаражи и стоянки, где должны были разместить магазины.

Как сообщил экскурсовод музея транспорта Олег Матюхов, идею строительства метротрама в Виннице активно продвигали в 80-90-е годы. По его словам, проект так и не был реализован из-за нехватки финансирования и распада СССР.

Однако специалист подчеркнул, что некоторые концепты тогдашних планов были реализованы. В частности, в Виннице царит электротранспорт, а также был создан запрет на въезд на центральную улицу.

