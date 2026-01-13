Видео
В Виннице должны были построить метро — почему так и не появилось

В Виннице должны были построить метро — почему так и не появилось

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 11:44
В Виннице планировали строить метро — как бы оно выглядело (фото)
Трамвай в Виннице. Фото: facebook.com/transportvinnytsia

Одна из главных транспортных артерий города это метрополитен. Мало кто знает, а в Виннице мог появиться первый в Украине метротрам. Его линии должны были пролегать под землей центральной улицы города.

Об этом сообщает "История Винницы" в Facebook.

Читайте также:

Какое метро могли построить в Виннице

Со времен Советского Союза в центре города планировали построить подземные тоннели для трамваев. Над метротрамом должны были запретить проезд автотранспорта.

"В 1969 г. архитекторы В. Сопилка и И. Кискин разработали проект тоннеля для трамваев под улицей Ленина (Соборной) от площади Гагарина до Центрального моста. Пассажирооборот предполагался через спуск на подземные платформы остановок под ул. Соборной", — говорится в сообщении.

Согласно проекту, должна была быть двухуровневая улица — под землей должен был курсировать трамвай, над подземным тоннелем должны были создать пешеходную зону, а автотранспорт должен был курсировать в объезд центра.

Ширина тоннеля должна была составлять 7,35 метра — этого должно было быть достаточно для ширины двух трамваев. Под землей также планировали построить гаражи и стоянки, где должны были разместить магазины.

None - фото 1
Схема винницкого метротрама. Фото: История Винницы
None - фото 2
Линии винницкого метротрама. Фото: История Винницы
None - фото 3
Схема обустройства центральной улицы в Виннице. Фото: История Винницы

Как сообщил экскурсовод музея транспорта Олег Матюхов, идею строительства метротрама в Виннице активно продвигали в 80-90-е годы. По его словам, проект так и не был реализован из-за нехватки финансирования и распада СССР.

Однако специалист подчеркнул, что некоторые концепты тогдашних планов были реализованы. В частности, в Виннице царит электротранспорт, а также был создан запрет на въезд на центральную улицу.

Ранее мы рассказывали об одной из самых красивых станций метро в Харьков, стены которой напоминают ледовый дворец.

Также писали о том, чем уникально метро в Кривом Роге. Его первые четыри станции были открыты в 1986 году.

