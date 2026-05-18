Найбільший аеропорт Азії: В'єтнам готується відкрити мегахаб

Аеропорт Лонгтхань у В'єтнамі відкриють в червні 2026 року.

У В'єтнамі вже в червні хочуть відкрити новий міжнародний аеропорт Лонгтхань, який будували кілька років і постійно переносили строки. На старті він зможе приймати до 25 мільйонів пасажирів на рік і частково розвантажить перевантажений аеропорт у Хошиміні. Будівництво об’єкта оцінюють у 16 мільярдів доларів, а надалі його пропускну здатність хочуть збільшити вчетверо.

Аеропорт буде одним з найбільших у світі

Відкриття летовища планують на червень 2026 року. Територія аеропорта величезна, приблизно 5 тисяч гектарів, тому в'єтнамські медіа вже порівнюють об'єкт із Гітроу в Лондоні.

Спочатку новий комплекс планують використовувати як головний міжнародний вузол для півдня країни, бо аеропорт "Хошимін" давно перевантажений, особливо після того, як туризм знову різко пішов угору. Наприкінці минулого року потік іноземців в країну зріс більш ніж на 20%.

На першому етапі Лонгтхань має приймати до 25 мільйонів пасажирів щороку і понад мільйон тонн вантажів.

До 2050 року влада В'єтнаму хоче довести пропускну здатність аеропорту до 100 мільйонів людей на рік, після чого він стане найбільшим у Азії.

Аеропорт у формі лотоса

Пасажирський термінал зробили у формі лотоса. Архітектори пояснили це тим, що квітка вважається одним із символів країни. Однак саме через це будівництво кілька разів критикували за складність і дорожнечу, але проєкт не змінювали.

Після запуску нового хабу влада обіцяє кращий розклад рейсів і менше затримок для туристів, але частину інфраструктури навколо аеропорту ще добудовують, зокрема дороги та транспортне сполучення.

