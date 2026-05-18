Главная Транспорт Во Вьетнаме откроют один из крупнейших аэропортов в мире

Во Вьетнаме откроют один из крупнейших аэропортов в мире

Дата публикации 18 мая 2026 12:37
Самый большой аэропорт Азии: Вьетнам готовится открыть мегахаб
Аэропорт Лонгтхань во Вьетнаме откроют в июне 2026 года. Фото: Vietnam.vn. Коллаж: Новини.LIVE

Во Вьетнаме уже в июне хотят открыть новый международный аэропорт Лонгтхань, который строили несколько лет и постоянно переносили сроки. На старте он сможет принимать до 25 миллионов пассажиров в год и частично разгрузит перегруженный аэропорт в Хошимине. Строительство объекта оценивают в 16 миллиардов долларов, а в дальнейшем его пропускную способность хотят увеличить вчетверо.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vietnam.vn.

Аэропорт будет одним из крупнейших в мире

Открытие аэропорта планируют на июнь 2026 года. Территория аэропорта огромная, примерно 5 тысяч гектаров, поэтому вьетнамские медиа уже сравнивают объект с Хитроу в Лондоне.

Сначала новый комплекс планируют использовать как главный международный узел для юга страны, потому что аэропорт "Хошимин" давно перегружен, особенно после того, как туризм снова резко пошел вверх. В конце прошлого года поток иностранцев в страну вырос более чем на 20%.

На первом этапе Лонгтхань должен принимать до 25 миллионов пассажиров ежегодно и более миллиона тонн грузов.

К 2050 году власти Вьетнама хотят довести пропускную способность аэропорта до 100 миллионов человек в год, после чего он станет крупнейшим в Азии.

Аэропорт в форме лотоса

Пассажирский терминал сделали в форме лотоса. Архитекторы объяснили это тем, что цветок считается одним из символов страны. Однако именно из-за этого строительство несколько раз критиковали за сложность и дороговизну, но проект не меняли.

После запуска нового хаба власти обещают лучшее расписание рейсов и меньше задержек для туристов, но часть инфраструктуры вокруг аэропорта еще достраивают, в частности дороги и транспортное сообщение.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
