Japan Airlines залучила до робіт в аеропорту гуманоїдів: який вигляд вони мають

Роботи замість людей: один з найбільших аеропортів Азії запровадив зміни
Одна з найбільших авіакомпаній світу випробовує екіпаж гуманоїдів. Japan Airlines залучила роботів китайського виробництва до наземних операцій в аеропорту Ханеда в Токіо.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.
Роботи в аеропорту Японії
У найбільшому аеропорту країни триватиме трирічний експеримент. В його рамках роботи будуть мити та прибирати в літаках, а також завантажувати та транспортувати багаж.
У перспективі гуманоїдів хочуть навчити керувати наземним допоміжним обладнанням, зокрема багажними тракторами, вантажівками для кейтерингу та силовими агрегатами.
У Japan Airlines пояснили, що двоногі роботи найкраще підходять для роботи в аеропорту — вони швидші та здатні пересуватися й пристосовуватися до обмеженого простору.
Роботів було залучено через глобальну проблему нестачі робочої сили для наземного обслуговування літаків. Крім того, такі інновації були запроваджені на тлі зростання туризму та скорочення чисельності населення працездатного віку в Японії.
Працівники, які займаються обробкою багажу, виконують одну з найменш престижних і невдячних робіт у сучасному світі. Багато з них страждають від травм спини і часто стикаються зі скаргами щодо втрачених та пошкоджених речей.
Перші випробування роботів пройшли вже цього тижня. В аеропорту Ханеда продемонстрували, як 123-сантиметровий робот штовхає великі контейнери на роликах. Він виготовлений китайською компанією Unitree Robotics і має 43 окремі рухомі частини.
