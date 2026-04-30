Japan Airlines залучила до робіт в аеропорту гуманоїдів: який вигляд вони мають

Гуманоїдний виконує задачі. Фото: скриншот з YouTube

Одна з найбільших авіакомпаній світу випробовує екіпаж гуманоїдів. Japan Airlines залучила роботів китайського виробництва до наземних операцій в аеропорту Ханеда в Токіо.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Роботи в аеропорту Японії

У найбільшому аеропорту країни триватиме трирічний експеримент. В його рамках роботи будуть мити та прибирати в літаках, а також завантажувати та транспортувати багаж.

У перспективі гуманоїдів хочуть навчити керувати наземним допоміжним обладнанням, зокрема багажними тракторами, вантажівками для кейтерингу та силовими агрегатами.

У Japan Airlines пояснили, що двоногі роботи найкраще підходять для роботи в аеропорту — вони швидші та здатні пересуватися й пристосовуватися до обмеженого простору.

Читайте також:

Роботів було залучено через глобальну проблему нестачі робочої сили для наземного обслуговування літаків. Крім того, такі інновації були запроваджені на тлі зростання туризму та скорочення чисельності населення працездатного віку в Японії.

Працівники, які займаються обробкою багажу, виконують одну з найменш престижних і невдячних робіт у сучасному світі. Багато з них страждають від травм спини і часто стикаються зі скаргами щодо втрачених та пошкоджених речей.

Перші випробування роботів пройшли вже цього тижня. В аеропорту Ханеда продемонстрували, як 123-сантиметровий робот штовхає великі контейнери на роликах. Він виготовлений китайською компанією Unitree Robotics і має 43 окремі рухомі частини.

