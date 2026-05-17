Аеропорт в Європі, який обслуговує одразу три країни? що про нього відомо

Пасажирка в аеропорту "Базель-Мюлуз-Фрайбург".

Аеропорт "Базель-Мюлуз-Фрайбург" — найунікальніший у світі. Він побудований на території однієї країни, проте обслуговує міста у трьох різних європейських країнах. Аеропорт розташований у північно-східному французькому регіоні Ельзас.

Аеропорт, який обслуговує одразу три країни

Аеропорт "Базель-Мюлуз-Фрайбург" поділений на французьку та швейцарську митні зони.

Останню зону обслуговує швейцарська прикордонна поліція, яка має повноваження застосовувати швейцарське законодавство в галузі митної справи, медичного обслуговування та правоохоронної діяльності.

Французькі поліцейські мають такі самі повноваження на своїй стороні митної межі, але також можуть проводити вибіркові перевірки у швейцарській зоні. Крім того, вони відповідають за безпеку всієї будівлі.

Оскільки після приєднання Цюріха до Шенгенської зони ЄС між швейцарською та французькою частинами аеропорту не залишилося жодних прикордонних бар'єрів, пасажири можуть розраховуватися як євро, так і швейцарськими франками на території будівлі, залежно від того, в якій частині аеропорту вони роблять покупки.

Унікальність цього аеропорту полягає в тому, що пасажири, які прямують до Швейцарії, можуть оминути французьких прикордонників.

Аеропорт з'єднаний з митною зоною цієї країни, що не має виходу до моря, безмитною дорогою до Базеля довжиною 2,6 кілометри.

Місто Базель є одним із трьох міст, які обслуговує "ЄвроАеропорт", поряд із французьким Мальгузом та німецьким Фрайбургом-у-Брайсгау.

Ельзаська комуна Сен-Луї, де було збудовано аеропорт, входить до складу Тристороннього єврорайону Базеля — об’єднання міст і муніципалітетів Німеччини, Швейцарії та Франції, метою якого є сприяння реалізації транскордонних проектів та культурного обміну. Цей міжнародний аеропорт експлуатується спільно Францією та Швейцарією.

Ідея будівництва аеропорту, що обслуговуватиме Францію та Швейцарію, вперше з'явилася ще у 1930-х роках, але проєкт був зупинений через початок Другої світової війни. Переговори поновилися у 1946 році, і вже за кілька місяців була побудована перша злітно-посадкова смуга.

