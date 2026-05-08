Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт У Відні запустили двоповерховий швидкісний Cityjet для приміських рейсів

У Відні запустили двоповерховий швидкісний Cityjet для приміських рейсів

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 16:55
В Австрії запустили двоповерхову швидкісну електричку: що всередині
В Австрії почала курсувати швидкісна двоповерхова електричка Cityjet. Фото: Railway news. Колаж: Новини.LIVE

В Австрії вивели на маршрут перший двоповерховий електропоїзд Cityjet для приміських рейсів. Потяг поїхав із пасажирами у свій перший рейс із Відня до Вінер-Нойштадта. Нові електрички, яких замовили понад сотню, мають місця для велосипедів, низьку підлогу та можуть розганятися до 160 км/год.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railwaypro

Перший рейс Cityjet

Після офіційної презентації на Центральному вокзалі Відня потяг одразу відправили у рейс. Пасажири вже проїхалися ним до Вінер-Нойштадта. Ці сучасні поїзди планують використовувати на завантажених приміських напрямках біля столиці.

Австрійська залізниця закупить відразу 109 таких поїздів у компанії Stadler на суму у 1,5 млрд євро.

Що приховано всередині вагонів Cityjet

У вагонах зробили низькопідлогові зони для посадки. Є місця під велосипеди, дитячі візки, валізи. У шестивагонному складі можна перевозити до 60 велосипедів, але це вже залежить від конфігурації.

Читайте також:

Також встановили USB-розетки й звичайні розетки біля сидінь. Є кондиціонування та екрани з інформацією для пасажирів. Окремо обладнані місця для людей на кріслах колісних.

Шестивагонна версія поїзда має 591 місце для сидіння, а коротший потяг — 371 місце.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Румунії буде побудовано майже 800 км високошвидкісної залізниці зі швидкістю потягів до 250 км/год. Маршрут пролягатиме через усю країну — від Чорного моря до кордону з Угорщиною.

Ще Новини.LIVE писали, що у Молдові розпочали оновлення всієї залізничної системи. У найближчий час буде збудована нова лінія європейської швидкісної колії. Йдеться про напрямок Унгени—Кишинів, де хочуть запустити поїзди зі швидкістю до 140 км/год.

поїзди залізниця Відень
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації