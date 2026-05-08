В Австрії запустили двоповерхову швидкісну електричку: що всередині

В Австрії почала курсувати швидкісна двоповерхова електричка Cityjet.

В Австрії вивели на маршрут перший двоповерховий електропоїзд Cityjet для приміських рейсів. Потяг поїхав із пасажирами у свій перший рейс із Відня до Вінер-Нойштадта. Нові електрички, яких замовили понад сотню, мають місця для велосипедів, низьку підлогу та можуть розганятися до 160 км/год.

Перший рейс Cityjet

Після офіційної презентації на Центральному вокзалі Відня потяг одразу відправили у рейс. Пасажири вже проїхалися ним до Вінер-Нойштадта. Ці сучасні поїзди планують використовувати на завантажених приміських напрямках біля столиці.

Австрійська залізниця закупить відразу 109 таких поїздів у компанії Stadler на суму у 1,5 млрд євро.

Що приховано всередині вагонів Cityjet

У вагонах зробили низькопідлогові зони для посадки. Є місця під велосипеди, дитячі візки, валізи. У шестивагонному складі можна перевозити до 60 велосипедів, але це вже залежить від конфігурації.

Також встановили USB-розетки й звичайні розетки біля сидінь. Є кондиціонування та екрани з інформацією для пасажирів. Окремо обладнані місця для людей на кріслах колісних.

Шестивагонна версія поїзда має 591 місце для сидіння, а коротший потяг — 371 місце.

Що ще варто знати українцям

