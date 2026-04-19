Відновлення маршруту між Фінляндією та Швецією: коли запустять перші потяги

Потяг фінської компанії VR. Фото: vr.fi

Після більш ніж 30-річної перерви, Фінляндія та Швеція знову будуть з'єднані залізничним сполученням. Перші потяги планують запустити вже цього літа. Сполучення відкриє для мандрівників одну з найдовших залізничних мандрівок у межах ЄС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RAILWAY PRO.

Довгоочікуваний залізничний маршрут між Фінляндією та Швецією

Зазначається, що буде відновлено пасажирські перевезення між прикордонними містами Торніо (Фінляндія) та Хапаранда (Швеція). За даними місцевих ЗМІ, запуск може відбутися наприкінці червня.

Наразі пасажири можуть дістатися до обох боків кордону поїздом, але перетинати кордон їм доводиться пішки, автобусом або автомобілем. Хоча між Торніо та Хапарандою пролягає залізнична лінія, пасажирські перевезення на цьому транскордонному маршруті були припинені наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років.

Нині Фінляндія та Швеція готуються до відновлення руху, зокрема нині реставрують історичну будівлю залізничного вокзалу в Хапаранді.

Читайте також:

Потяги фінської компанії VR зупинятимуться на станції "Торніо С" і продовжуватимуть рух до Хапаранди, де пасажири зможуть легко пересісти на шведські поїзди Norrtåg.

Однією з причин затримки відновлення залізничного сполучення між країнами є різниця в ширині колії. Фінляндія й досі використовує колію шириною 1 524 мм, успадковану з часів, коли вона була частиною Російської імперії, тоді як у Швеції стандартна євроколія шириною 1 435 мм. Через це пасажири вимушені здійснювати пересадки поблизу станції Хапаранда.

Після відкриття цього сполучення стане можливою одна з найдовших залізничних мандрівок у межах Європейського Союзу: від Коларі у Фінській Лапландії до Лагоса на півдні Португалії. Його протяжність складає приблизно 5 000 км.

