Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Дві країни ЄС вперше за понад 30 років відновлять залізничне сполучення

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 10:12
Відновлення маршруту між Фінляндією та Швецією: коли запустять перші потяги
Потяг фінської компанії VR. Фото: vr.fi

Після більш ніж 30-річної перерви, Фінляндія та Швеція знову будуть з'єднані залізничним сполученням. Перші потяги планують запустити вже цього літа. Сполучення відкриє для мандрівників одну з найдовших залізничних мандрівок у межах ЄС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RAILWAY PRO.

Довгоочікуваний залізничний маршрут між Фінляндією та Швецією

Зазначається, що буде відновлено пасажирські перевезення між прикордонними містами Торніо (Фінляндія) та Хапаранда (Швеція). За даними місцевих ЗМІ, запуск може відбутися наприкінці червня.

Наразі пасажири можуть дістатися до обох боків кордону поїздом, але перетинати кордон їм доводиться пішки, автобусом або автомобілем. Хоча між Торніо та Хапарандою пролягає залізнична лінія, пасажирські перевезення на цьому транскордонному маршруті були припинені наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років.

Нині Фінляндія та Швеція готуються до відновлення руху, зокрема нині реставрують історичну будівлю залізничного вокзалу в Хапаранді. 

Читайте також:

Потяги фінської компанії VR зупинятимуться на станції "Торніо С" і продовжуватимуть рух до Хапаранди, де пасажири зможуть легко пересісти на шведські поїзди Norrtåg.

Однією з причин затримки відновлення залізничного сполучення між країнами є різниця в ширині колії. Фінляндія й досі використовує колію шириною 1 524 мм, успадковану з часів, коли вона була частиною Російської імперії, тоді як у Швеції стандартна євроколія шириною 1 435 мм. Через це пасажири вимушені здійснювати пересадки поблизу станції Хапаранда.

Після відкриття цього сполучення стане можливою одна з найдовших залізничних мандрівок у межах Європейського Союзу: від Коларі у Фінській Лапландії до Лагоса на півдні Португалії. Його протяжність складає приблизно 5 000 км.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 10 квітня у Європі у повному обсязі запрацювала нова система в’їзду/виїзду ЄС (EES). Українцям доведеться фотографуватися та робити відбитки пальців. Дані  зберігаються впродовж 3 років.

Також Новини.LIVE писали, що в Румунії побудують майже 800 км високошвидкісної залізниці. Потяги будуть курсувати зі швидкістю потягів до 250 км/год. Новий маршрут пролягатиме від Чорного моря до кордону з Угорщиною.

Європа поїзди залізниця
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації