В Австрии запустили двухэтажную скоростную электричку: что внутри

В Австрии начала курсировать скоростная двухэтажная электричка Cityjet. Фото: Railway news. Коллаж: Новини.LIVE

В Австрии вывели на маршрут первый двухэтажный электропоезд Cityjet для пригородных рейсов. Поезд поехал с пассажирами в свой первый рейс из Вены в Винер-Нойштадт. Новые электрички, которых заказали более сотни, имеют места для велосипедов, низкий пол и могут разгоняться до 160 км/ч.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railwaypro.

Первый рейс Cityjet

После официальной презентации на Центральном вокзале Вены поезд сразу отправили в рейс. Пассажиры уже проехались им до Винер-Нойштадта. Эти современные поезда планируют использовать на загруженных пригородных направлениях возле столицы.

Австрийская железная дорога закупит сразу 109 таких поездов у компании Stadler на сумму в 1,5 млрд евро.

Что скрыто внутри вагонов Cityjet

В вагонах сделали низкопольные зоны для посадки. Есть места под велосипеды, детские коляски, чемоданы. В шестивагонном составе можно перевозить до 60 велосипедов, но это уже зависит от конфигурации.

Читайте также:

Также установили USB-розетки и обычные розетки возле сидений. Есть кондиционирование и экраны с информацией для пассажиров. Отдельно оборудованы места для людей на креслах колесных.

Шестивагонная версия поезда имеет 591 место для сидения, а более короткий поезд — 371 место.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Румынии будет построено почти 800 км высокоскоростной железной дороги со скоростью поездов до 250 км/ч. Маршрут будет пролегать через всю страну — от Черного моря до границы с Венгрией.

Еще Новини.LIVE писали, что в Молдове начали обновление всей железнодорожной системы. В ближайшее время будет построена новая линия европейской скоростной колеи. Речь идет о направлении Унгены—Кишинев, где хотят запустить поезда со скоростью до 140 км/час.