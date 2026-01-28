Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В Threads обсуждают три ответа УЗ — что вызвало споры

В Threads обсуждают три ответа УЗ — что вызвало споры

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 14:38
Скандал с УЗ — пассажиров возмущают правила компании
Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Ответ Укрзализныци в популярной соцсети Threads возмутил многих пользователей. Пассажиров разозлила несправедливость правил перевозчика.

Соответствующий пост был опубликован в соцсети Threads.

Реклама
Читайте также:

Багаж под нижними полками

В соцсети пользователи поинтересовались актуальным вопросом, из-за которого в поезде могут возникать конфликты — могут ли пользоваться багажным отсеком под нижними полками пассажиры верхних полок.

Перевозчик объяснил, что пассажиры с верхних полок не имеют автоматического права занимать пространство под чужой нижней полкой без согласия пассажира снизу. В УЗ добавили, что для них выделены в поезде верхние багажные полки.

У Threads обговорюють три відповіді УЗ — що викликало суперечки - фото 1
Кто имеет право пользоваться багажным отсеком в поезде. Фото: скриншот

Пассажиров возмутило то, что они платят одинаковую сумму за билеты, однако правила УЗ ограничивают их права на комфортную поездку.

"Если мы забываем об этикете и человечности, потому что как вы говорили ранее: "пассажир с нижней полки может не давать садиться другим на свою полку" тогда почему цены на верхнюю и нижнюю одинаковые? В таком случае думаю что и права у них одинаковые. Или человеку с верхней полки даже чаю за столом выпить нельзя?".

Сидение на нижних полках

Путешественники спросили у перевозчика могут ли пассажиры верхних полок без разрешения садиться на нижние места в поезде. На что в компании сообщили, что согласно Правилам перевозки пассажиров, каждый пассажир имеет право пользоваться только тем местом, которое указано в билете.

Таким образом, пассажир с билетом на нижнюю полку может запретить другому пассажиру садиться на его место, даже перед конечной станцией.

У Threads обговорюють три відповіді УЗ — що викликало суперечки - фото 2
Кто имеет право пользоваться нижними полками в поезде. Фото: скриншот

Здесь мнения пассажиров разделились, кто считает, что цены на верхние билеты в таком случае должны быть более доступны, а кто-то убежден, что путешественнику стоит подбирать рацион под свой билет.

У Threads обговорюють три відповіді УЗ — що викликало суперечки - фото 3
Пассажиров возмутили правила УЗ. Фото: скриншот

Столик в поезде

Еще одна не менее актуальная проблема — столик в поезде. Некоторые пассажиры считают, что он принадлежит только тем, кто выкупил нижние места.

В УЗ объяснили, что согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Украины пассажир имеет право пользоваться только тем местом, которое указано в билете, а элементы купе (в частности столик) относятся к нижним местам, за которыми они конструктивно закреплены.

То есть пассажир с нижней полки не обязан уступать место путешественникам с верхних полок.

Ответ перевозчика удивил и разозлил пользователей сети. Опять же пассажиры не понимают, почему должны платить одинаковую со всеми цену за билет, однако вынуждены путешествовать в менее комфортных условиях, чем другие.

У Threads обговорюють три відповіді УЗ — що викликало суперечки - фото 4
Украинцев возмутили правила УЗ. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, кто может приобрести билеты на поезда без очередей из спецрезерва Укрзализныци.

Также писали, где в Польше был развернут пункт несокрушимости для пассажиров Укрзализныци.

Укрзализныця правила соцсети конфликт поезда
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации