Скандал с УЗ — пассажиров возмущают правила компании

Ответ Укрзализныци в популярной соцсети Threads возмутил многих пользователей. Пассажиров разозлила несправедливость правил перевозчика.

Соответствующий пост был опубликован в соцсети Threads.

Багаж под нижними полками

В соцсети пользователи поинтересовались актуальным вопросом, из-за которого в поезде могут возникать конфликты — могут ли пользоваться багажным отсеком под нижними полками пассажиры верхних полок.

Перевозчик объяснил, что пассажиры с верхних полок не имеют автоматического права занимать пространство под чужой нижней полкой без согласия пассажира снизу. В УЗ добавили, что для них выделены в поезде верхние багажные полки.

Пассажиров возмутило то, что они платят одинаковую сумму за билеты, однако правила УЗ ограничивают их права на комфортную поездку.

"Если мы забываем об этикете и человечности, потому что как вы говорили ранее: "пассажир с нижней полки может не давать садиться другим на свою полку" тогда почему цены на верхнюю и нижнюю одинаковые? В таком случае думаю что и права у них одинаковые. Или человеку с верхней полки даже чаю за столом выпить нельзя?".

Сидение на нижних полках

Путешественники спросили у перевозчика могут ли пассажиры верхних полок без разрешения садиться на нижние места в поезде. На что в компании сообщили, что согласно Правилам перевозки пассажиров, каждый пассажир имеет право пользоваться только тем местом, которое указано в билете.

Таким образом, пассажир с билетом на нижнюю полку может запретить другому пассажиру садиться на его место, даже перед конечной станцией.

Здесь мнения пассажиров разделились, кто считает, что цены на верхние билеты в таком случае должны быть более доступны, а кто-то убежден, что путешественнику стоит подбирать рацион под свой билет.

Столик в поезде

Еще одна не менее актуальная проблема — столик в поезде. Некоторые пассажиры считают, что он принадлежит только тем, кто выкупил нижние места.

В УЗ объяснили, что согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Украины пассажир имеет право пользоваться только тем местом, которое указано в билете, а элементы купе (в частности столик) относятся к нижним местам, за которыми они конструктивно закреплены.

То есть пассажир с нижней полки не обязан уступать место путешественникам с верхних полок.

Ответ перевозчика удивил и разозлил пользователей сети. Опять же пассажиры не понимают, почему должны платить одинаковую со всеми цену за билет, однако вынуждены путешествовать в менее комфортных условиях, чем другие.

