Головна Транспорт У Сіетлі пустили метро понтонним мостом через озеро

Дата публікації: 5 квітня 2026 18:13
У США систему легкого метро пустили озером
Понтонний міст проєкту Crosslake Connection. Фото: Seattlerefined

У Сіетлі, штат Вашингтон, США, запрацював новий відрізок лінії системи легкого метро Link завдовжки 11 кілометрів у межах проєкту Crosslake Connection .Він з'єднав східну гілку лінії ІІ із західною лінією І. Ділянка пролягає водним шляхом: двокілометровий понтонний міст перетинає озеро Вашингтон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЦТС.

На метро — озером

Запуск нової гілки подовжив діючу частину лінії ІІ до станції International District/Chinatown у центрі міста. Звідси електропоїзди продовжують рух до кінцевої зупинки Lynnwood City Center.

Станція International District/Chinatown тепер виконує функцію пересадкового вузла між лініями І та ІІ. Після пересадки пасажири мають змогу рухатися далі південною ділянкою лінії І.

Розширення мережі легкого метро

Транспортне агентство Sound Transit, яке обслуговує агломерацію Сіетла, повідомляє: сумарна довжина колій системи Link із 50 станціями сягає понад 101 кілометр.

Читайте також:

Запуск Crosslake Connection став кінцевим кроком розширення мережі легкого метро, передбаченого програмою, схваленою місцевим референдумом у листопаді 2008 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали які станції метро в Києві можуть врятувати життя у разі ядерного вибуху. Справа в тому, що під час будівництва метрополітену у радянські часи підземку розглядали не лише як транспортні вузли, а й як укриття у випадку війни та ядерної загрози.

Ще Новини.LIVE розповідали про єдину станцію метро у Києві, яка має три поверхи. Вона розташована на Святошинсько-Броварській лінії та є однією з найзавантаженіших станцій у київському метро. За своїм оформленням це найбагатша та найрозкішніша із наземних станцій метро столиці.

Також Новини.LIVE показували, як би могло виглядати метро у Львові. Його почали зводити ще у 1980-х роках, проте через ряд причин роботи згорнули. Для відновлення будівництва є велика проблема — під проспектом Свободи протікає річка Полтава і роботи можуть спричинити руйнування історичних будівель.

США метро громадський транспорт
Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
