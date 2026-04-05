У США систему легкого метро пустили озером

Понтонний міст проєкту Crosslake Connection. Фото: Seattlerefined

У Сіетлі, штат Вашингтон, США, запрацював новий відрізок лінії системи легкого метро Link завдовжки 11 кілометрів у межах проєкту Crosslake Connection .Він з'єднав східну гілку лінії ІІ із західною лінією І. Ділянка пролягає водним шляхом: двокілометровий понтонний міст перетинає озеро Вашингтон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЦТС.

На метро — озером

Запуск нової гілки подовжив діючу частину лінії ІІ до станції International District/Chinatown у центрі міста. Звідси електропоїзди продовжують рух до кінцевої зупинки Lynnwood City Center.

Станція International District/Chinatown тепер виконує функцію пересадкового вузла між лініями І та ІІ. Після пересадки пасажири мають змогу рухатися далі південною ділянкою лінії І.

Розширення мережі легкого метро

Транспортне агентство Sound Transit, яке обслуговує агломерацію Сіетла, повідомляє: сумарна довжина колій системи Link із 50 станціями сягає понад 101 кілометр.

Запуск Crosslake Connection став кінцевим кроком розширення мережі легкого метро, передбаченого програмою, схваленою місцевим референдумом у листопаді 2008 року.

