В США систему легкого метро пустили по озеру

Понтонный мост проекта Crosslake Connection. Фото: Seattlerefined

В Сиэтле, штат Вашингтон, США, заработал новый отрезок линии системы легкого метро Link длиной 11 километров в рамках проекта Crosslake Connection. Он соединил восточную ветку линии II с западной линией I. Участок пролегает по водному пути: двухкилометровый понтонный мост пересекает озеро Вашингтон.

На метро — по озеру

Запуск новой ветки продлил действующую часть линии II до станции International District/Chinatown в центре города. Отсюда электропоезда продолжают движение до конечной остановки Lynnwood City Center.

Станция International District/Chinatown теперь выполняет функцию пересадочного узла между линиями I и II. После пересадки пассажиры могут двигаться дальше по южному участку линии I.

Расширение сети легкого метро

Транспортное агентство Sound Transit, которое обслуживает агломерацию Сиэтла, сообщает: суммарная длина путей системы Link с 50 станциями достигает более 101 километра.

Запуск Crosslake Connection стал конечным шагом расширения сети легкого метро, предусмотренного программой, одобренной местным референдумом в ноябре 2008 года.

