В Сиэтле пустили метро по понтонному мосту через озеро

Дата публикации 5 апреля 2026 18:13
В США систему легкого метро пустили по озеру
Понтонный мост проекта Crosslake Connection. Фото: Seattlerefined

В Сиэтле, штат Вашингтон, США, заработал новый отрезок линии системы легкого метро Link длиной 11 километров в рамках проекта Crosslake Connection. Он соединил восточную ветку линии II с западной линией I. Участок пролегает по водному пути: двухкилометровый понтонный мост пересекает озеро Вашингтон.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЦТС.

На метро — по озеру

Запуск новой ветки продлил действующую часть линии II до станции International District/Chinatown в центре города. Отсюда электропоезда продолжают движение до конечной остановки Lynnwood City Center.

Станция International District/Chinatown теперь выполняет функцию пересадочного узла между линиями I и II. После пересадки пассажиры могут двигаться дальше по южному участку линии I.

Расширение сети легкого метро

Транспортное агентство Sound Transit, которое обслуживает агломерацию Сиэтла, сообщает: суммарная длина путей системы Link с 50 станциями достигает более 101 километра.

Запуск Crosslake Connection стал конечным шагом расширения сети легкого метро, предусмотренного программой, одобренной местным референдумом в ноябре 2008 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали какие станции метро в Киеве могут спасти жизни в случае ядерного взрыва. Дело в том, что при строительстве метрополитена в советские времена подземку рассматривали не только как транспортные узлы, но и как укрытие в случае войны и ядерной угрозы.

Еще Новини.LIVE рассказывали о единственной станции метро в Киеве, которая имеет три этажа. Она расположена на Святошинско-Броварской линии и является одной из самых загруженных станций в киевском метро. По своему оформлению это самая богатая и самая роскошная из наземных станций метро столицы.

Также Новини.LIVE показывали, как бы могло выглядеть метро во Львове. Его начали возводить еще в 1980-х годах, однако по ряду причин работы свернули. Для возобновления строительства есть большая проблема - под проспектом Свободы протекает река Полтава и работы могут привести к разрушению исторических зданий.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
