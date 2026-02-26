Атаки РФ на залізницю — УЗ тимчасово обмежила рух деяких потягів

Укрзалізниця через небезпеку змінює рух поїздів. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Через постійні атаки Росії Укрзалізниця вимушена оперативно змінювати графік руху потягів. Компанія оприлюднила актуальну інформацію щодо розкладу потягів станом на 26 лютого.

Про затримки та скасовані рейси поїздів повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УЗ.

Посилений режим на Херсонщині

Перевізник повідомив, що моніторингові групи працюють у посиленому режимі, а рух поїздів буде організовано відповідно до безпекової ситуації.

В компанії закликали пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку та оголошеннями залізничників на вокзалах й у потягах.

Ситуація в Миколаєві

УЗ попрохала пасажирів під час повітряної тривоги на вокзалі уважно стежити за оголошеннями працівників та за потреби прямувати в укриття.

На Сумщині регіональні потяги — лише до Конотопа

Перевізник повідомив, що регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. Укрзалізниця також ввела адаптовані графіки руху приміських потягів на ніжинському напрямку.

Зміни руху потягів на Харківщині та Донеччині

Перевізник повідомив, що від Лозової до Краматорська пасажирів перехоплюють автобуси, а регіональні експреси на Ізюм продовжують курсувати за графіком. В УЗ також додали, що поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.

Перебої зі світлом в Запоріжжі

В УЗ повідомили, що вночі після обстрілу в місті виникли перебої зі світлом, попри це приміські потяги вирушили без затримок.

В компанії попередили, що через нестабільну безпекову ситуацію було тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

№86/85 Львів — Запоріжжя — Львів;

№128/127 Львів — Запоріжжя — Львів;

№6 Ясіня — Запоріжжя;

№40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.

В УЗ додали, що із Дніпра до Запоріжжя нині переважно курсують автобуси.

