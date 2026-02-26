Відео
Головна Транспорт У семи областях УЗ тимчасово змінила рух поїздів — де курсують автобуси

У семи областях УЗ тимчасово змінила рух поїздів — де курсують автобуси

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 12:18
Атаки РФ на залізницю — УЗ тимчасово обмежила рух деяких потягів
Укрзалізниця через небезпеку змінює рух поїздів. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Через постійні атаки Росії Укрзалізниця вимушена оперативно змінювати графік руху потягів.  Компанія оприлюднила актуальну інформацію щодо розкладу потягів станом на 26 лютого.

Про затримки та скасовані рейси поїздів повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УЗ

Читайте також:

Посилений режим на Херсонщині

Перевізник повідомив, що моніторингові групи працюють у посиленому режимі, а рух поїздів буде організовано відповідно до безпекової ситуації.

В компанії закликали пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку та оголошеннями залізничників на вокзалах й у потягах. 

Ситуація в Миколаєві

УЗ попрохала пасажирів під час повітряної тривоги на вокзалі уважно стежити за оголошеннями працівників та за потреби прямувати в укриття.

На Сумщині регіональні потяги — лише до Конотопа

Перевізник повідомив, що регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. Укрзалізниця також ввела адаптовані графіки руху приміських потягів на ніжинському напрямку.

Зміни руху потягів на Харківщині та Донеччині

Перевізник повідомив, що від Лозової до Краматорська пасажирів перехоплюють автобуси, а регіональні експреси на Ізюм продовжують курсувати за графіком. В УЗ також додали, що поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.

Перебої зі світлом в Запоріжжі

В УЗ повідомили, що вночі після обстрілу в місті виникли перебої зі світлом, попри це приміські потяги вирушили без затримок.

В компанії попередили, що через нестабільну безпекову ситуацію було тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

  • №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів;
  • №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів;
  • №6 Ясіня — Запоріжжя;
  • №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.

В УЗ додали, що із Дніпра до Запоріжжя нині переважно курсують автобуси. 

Що ще варто знати українцям

В УЗ поставила крапку в актуальній дискусії. Перевізник відповів, чи потрібно пасажирам самостійно збирати та здавати провідникам свою постіль.

Відповідно до правил, провідник має забрати білизну пасажира за 30 хвилин до прибуття поїзда.

У компанії закликали пасажирів трохи заздалегідь до прибуття звільнити своє місце, щоб провідник зміг вчасно виконати свої обов'язки.

Раніше УЗ вперше офіційно відповіла, чому чоловіків іноді пускають у жіночі купе. В компанії повідомили, що в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця. Куди саме пересадити пасажира, вирішує начальник потяга.

Також писали, що Укрзалізниця надає послуги з перевезення авто, завдяки якій ви можете дістатися до місця призначення разом зі своєю "залізною ластівкою", не витрачаючи паливо та сили. Вартість такої послуги залежить від маси авто та маршруту.

Укрзалізниця подорож поїзди війна в Україні атака графік
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
