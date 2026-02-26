Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В семи областях УЗ временно изменила движение поездов

В семи областях УЗ временно изменила движение поездов

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 12:18
Атаки РФ на железную дорогу — УЗ изменила движение некоторых поездов
Укрзализныця из-за опасности меняет движение поездов. Фото: Новини.LIVE УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за постоянных атак России Укрзализныця вынуждена оперативно менять график движения поездов. Компания обнародовала актуальную информацию по состоянию на 26 февраля.

О задержках и отмененных рейсах поездов сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Реклама
Читайте также:

Усиленный режим на Херсонщине

Перевозчик сообщил, что мониторинговые группы работают в усиленном режиме, а движение поездов будет организовано в соответствии с ситуацией с безопасностью.

В компании призвали пассажиров внимательно следить за оповещениями в приложении и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.

Ситуация в Николаеве

УЗ попросила пассажиров во время воздушной тревоги на вокзале внимательно следить за объявлениями работников и при необходимости направляться в укрытие.

На Сумщине региональные поезда — только до Конотопа

Перевозчик сообщил, что региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа. Укрзализныця также ввела адаптированные графики движения пригородных поездов на нежинском направлении.

Изменения движения поездов на Харьковщине и Донетчине

Перевозчик сообщил, что от Лозовой до Краматорска пассажиров перехватывают автобусы, а региональные экспрессы на Изюм продолжают курсировать по графику. В УЗ также добавили, что поезд №101/102 Барвенково — Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.

Перебои со светом в Запорожье

В УЗ сообщили, что ночью после обстрела в городе возникли перебои со светом, несмотря на это пригородные поезда отправились без задержек.

В компании предупредили, что из-за нестабильной ситуации с безопасностью было временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов:

  • №86/85 Львов — Запорожье — Львов;
  • №128/127 Львов — Запорожье — Львов;
  • №6 Ясиня — Запорожье;
  • №40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино.

В УЗ добавили, что из Днепра в Запорожье сейчас преимущественно курсируют автобусы.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ поставила точку в актуальной дискуссии. Перевозчик ответил, нужно ли пассажирам самостоятельно собирать и сдавать проводникам свою постель.

Согласно правилам, проводник должен забрать белье пассажира за 30 минут до прибытия поезда.

В компании призвали пассажиров немного заранее до прибытия освободить свое место, чтобы проводник смог вовремя выполнить свои обязанности.

Ранее УЗ впервые официально ответила, почему мужчин иногда пускают в женские купе. В компании сообщили, что в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места. Куда именно пересадить пассажира, решает начальник поезда.

Также писали, что Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто, благодаря которой вы можете добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", не тратя топливо и силы. Стоимость такой услуги зависит от массы авто и маршрута.

Укрзализныця путешествие поезда война в Украине атака график
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации