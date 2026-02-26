Атаки РФ на железную дорогу — УЗ изменила движение некоторых поездов

Укрзализныця из-за опасности меняет движение поездов. Фото: Новини.LIVE УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за постоянных атак России Укрзализныця вынуждена оперативно менять график движения поездов. Компания обнародовала актуальную информацию по состоянию на 26 февраля.

О задержках и отмененных рейсах поездов сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Реклама

Читайте также:

Усиленный режим на Херсонщине

Перевозчик сообщил, что мониторинговые группы работают в усиленном режиме, а движение поездов будет организовано в соответствии с ситуацией с безопасностью.

В компании призвали пассажиров внимательно следить за оповещениями в приложении и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.

Ситуация в Николаеве

УЗ попросила пассажиров во время воздушной тревоги на вокзале внимательно следить за объявлениями работников и при необходимости направляться в укрытие.

На Сумщине региональные поезда — только до Конотопа

Перевозчик сообщил, что региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа. Укрзализныця также ввела адаптированные графики движения пригородных поездов на нежинском направлении.

Изменения движения поездов на Харьковщине и Донетчине

Перевозчик сообщил, что от Лозовой до Краматорска пассажиров перехватывают автобусы, а региональные экспрессы на Изюм продолжают курсировать по графику. В УЗ также добавили, что поезд №101/102 Барвенково — Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.

Перебои со светом в Запорожье

В УЗ сообщили, что ночью после обстрела в городе возникли перебои со светом, несмотря на это пригородные поезда отправились без задержек.

В компании предупредили, что из-за нестабильной ситуации с безопасностью было временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов:

№86/85 Львов — Запорожье — Львов;

№128/127 Львов — Запорожье — Львов;

№6 Ясиня — Запорожье;

№40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино.

В УЗ добавили, что из Днепра в Запорожье сейчас преимущественно курсируют автобусы.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ поставила точку в актуальной дискуссии. Перевозчик ответил, нужно ли пассажирам самостоятельно собирать и сдавать проводникам свою постель.

Согласно правилам, проводник должен забрать белье пассажира за 30 минут до прибытия поезда.

В компании призвали пассажиров немного заранее до прибытия освободить свое место, чтобы проводник смог вовремя выполнить свои обязанности.

Ранее УЗ впервые официально ответила, почему мужчин иногда пускают в женские купе. В компании сообщили, что в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места. Куда именно пересадить пассажира, решает начальник поезда.

Также писали, что Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто, благодаря которой вы можете добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", не тратя топливо и силы. Стоимость такой услуги зависит от массы авто и маршрута.