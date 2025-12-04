Ryanair планирует вернуться в Украину — условия и сроки

Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair на фоне мирных переговоров США, Украины и России о завершении мира строит планы возвращения в аэропорты Киева, Львова и Одессы. Лоукостер готов возобновить рейсы в Украину в короткие сроки.

Об этом пишет Financial Times.

Ryanair о возвращении в Украину

Отмечается, что после завершения войны руководство лоукостера планирует достичь в Украине пассажиропотока в 4 млн человек в год. До закрытия неба в Украину ежегодно летало около 1,5 млн пассажиров.

Как сообщил исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон, после подписания мирного договора билеты на самолет в Украину могут появиться в продаже уже через 2 недели.

Он пояснил, что самолеты лоукостера базируются в 95 аэропортах по всей Европе, и компания может позволить себе без нарушения сети в короткие сроки открыть новые маршруты в крупные украинские города.

"Вы можете летать из Дублина, Шеннона, Корка, через всю Великобританию или Европу, у вас может быть три, четыре, пять рейсов в неделю. Вы можете легко изменить направление в Украине", — подчеркнул Уилсон.

