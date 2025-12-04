Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В Ryanair назвали сроки возвращения в Украину

В Ryanair назвали сроки возвращения в Украину

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 15:52
Ryanair планирует вернуться в Украину — условия и сроки
Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair на фоне мирных переговоров США, Украины и России о завершении мира строит планы возвращения в аэропорты Киева, Львова и Одессы. Лоукостер готов возобновить рейсы в Украину в короткие сроки.

Об этом пишет Financial Times.

Реклама
Читайте также:

Ryanair о возвращении в Украину

Отмечается, что после завершения войны руководство лоукостера планирует достичь в Украине пассажиропотока в 4 млн человек в год. До закрытия неба в Украину ежегодно летало около 1,5 млн пассажиров.

Как сообщил исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон, после подписания мирного договора билеты на самолет в Украину могут появиться в продаже уже через 2 недели.

Он пояснил, что самолеты лоукостера базируются в 95 аэропортах по всей Европе, и компания может позволить себе без нарушения сети в короткие сроки открыть новые маршруты в крупные украинские города.

"Вы можете летать из Дублина, Шеннона, Корка, через всю Великобританию или Европу, у вас может быть три, четыре, пять рейсов в неделю. Вы можете легко изменить направление в Украине", — подчеркнул Уилсон.

Ранее мы рассказывали, что Ryanair добавил 10 новых маршрутов в популярные города Европы. Компания обнародовала рекордное летнее расписание на 2026 год

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

авиарейсы авиабилеты путешествие самолеты Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации