Станція "Colosseo-Fori Imperiali". Фото: prodmediawebuildvalue.alkemy.digita

У столиці Італії Римі відкрили нову стацію метро — вона розташована на глибині 30 метрів під знаменитим Колізеєм. Вона поєднує в собі сучасність високотехнологічного транспорту з артефактами стародавньої епохи.

Про це пише Sun Sentinel.

Унікальна станція метро у Італії

Станція "Colosseo-Fori Imperiali" на лінії C є справжнім досягненням сучасної інженерії. Пасажирів та туристів, здивують керамічні вази і тарілки, кам'яні колодязі і підвісні відра, а також руїни холодного басейну і термальні лазні з житла першого століття. На величезних плазмах транслюватиметься процес розкопок, а також археологи будуть розповідати цікаві історичні факти.

За ціною квитка 1,5 євро пасажири можуть відвідати підземний музей станції, в якому зберігається 350 предметів — від керамічних глечиків і ламп до бронзових статуеток і дерев'яного меча.

Будівництво метрополітену Metro C вартістю в кілька мільярдів євро триває вже два десятиліття, але його сповільнюють бюрократичні та фінансові затримки. Справа в тому, що необхідні археологічні розкопки через підземні руїни імперських римських і середньовічних цивілізацій.

Загальна вартість 31 станцій римського метро, три чверті з яких вже працюють, складе близько 7 мільярдів євро (8,3 мільярда доларів) і буде завершена до 2035 року.

