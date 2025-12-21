Под Колизеем в Риме открыли станцию метро — как она выглядит

Станция "Colosseo-Fori Imperiali". Фото: prodmediawebuildvalue.alkemy.digita

В столице Италии Риме открыли новую станцию метро — она расположена на глубине 30 метров под знаменитым Колизеем. Она сочетает в себе современность высокотехнологичного транспорта с артефактами древней эпохи.

Об этом пишет Sun Sentinel.

Уникальная станция метро в Италии

Станция "Colosseo-Fori Imperiali" на линии C является настоящим достижением современной инженерии. Пассажиров и туристов, удивят керамические вазы и тарелки, каменные колодцы и подвесные ведра, а также руины холодного бассейна и термальные бани из жилья первого века. На огромных плазмах будет транслироваться процесс раскопок, а также археологи будут рассказывать интересные исторические факты.

По цене билета 1,5 евро пассажиры могут посетить подземный музей станции, в котором хранится 350 предметов - от керамических кувшинов и ламп до бронзовых статуэток и деревянного меча.

Строительство метрополитена Metro C стоимостью в несколько миллиардов евро продолжается уже два десятилетия, но его замедляют бюрократические и финансовые задержки. Дело в том, что необходимы археологические раскопки из-за подземных руин имперских римских и средневековых цивилизаций.

Общая стоимость 31 станции римского метро, три четверти из которых уже работают, составит около 7 миллиардов евро (8,3 миллиарда долларов) и будет завершена к 2035 году.

