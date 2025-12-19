В Шотландії вперше запустять безпілотне метро — що відомо

Нові потяги в Глазго. Фото: Alamy

В одному з великих міст Британії Глазго, яке відоме своєю третьою за віком підземкою у світі, вже наступного року запустять безпілотні поїзди. Нова державна програма спрямована не тільки на поліпшення пасажирського транспорту, але й на підвищення безпеки для пасажирів та зменшення заторів у місті.

Безпілотні потяги в Британії

Зазначається, що безпілотні поїзди метро з'являться в Глазго в другій половині 2026 року. Нові потяги будуть поступово впроваджуватися в Глазго, при цьому розробники проєкту не виключають, що може виникнути потреба в присутності певної кількості персоналу на станціях. Така сучасна система була впроваджена в Британії вперше.

Єдина інша подібна залізнична система — це DLR в Лондоні, де, хоча і немає машиністів, але все ж є "капітани поїздів" на борту.

Окрім безпілотних поїздів, громадський транспорт Глазго в цілому зазнав ряду інших змін. Зокрема, було встановлено додаткові скляні екрани на ряді станцій для підвищення безпеки. Окрім того, більшість станцій на кільцевій лінії вже пройшли реконструкцію.

