Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Одне з міст Європи змінить стандартний підхід до метро — деталі

Одне з міст Європи змінить стандартний підхід до метро — деталі

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 05:12
В Шотландії вперше запустять безпілотне метро — що відомо
Нові потяги в Глазго. Фото: Alamy

В одному з великих міст Британії Глазго, яке відоме своєю третьою за віком підземкою у світі, вже наступного року запустять безпілотні поїзди. Нова державна програма спрямована не тільки на поліпшення пасажирського транспорту, але й на підвищення безпеки для пасажирів та зменшення заторів у місті.

Про це пише The Sun.

Реклама
Читайте також:

Безпілотні потяги в Британії

Зазначається, що безпілотні поїзди метро з'являться в Глазго в другій половині 2026 року. Нові потяги будуть поступово впроваджуватися в Глазго, при цьому розробники проєкту не виключають, що може виникнути потреба в присутності певної кількості персоналу на станціях. Така сучасна система була впроваджена в Британії вперше.

Єдина інша подібна залізнична система — це DLR в Лондоні, де, хоча і немає машиністів, але все ж є "капітани поїздів" на борту.

None - фото 1
Нові потяги в Глазго. Фото: Alamy

Окрім безпілотних поїздів, громадський транспорт Глазго в цілому зазнав ряду інших змін. Зокрема, було встановлено додаткові скляні екрани на ряді станцій для підвищення безпеки. Окрім того, більшість станцій на кільцевій лінії вже пройшли реконструкцію.

Раніше ми розповідали, що у Франції незабаром запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

метро Шотландія транспорт поїзди технології
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації