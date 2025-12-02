Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт У Польщі курсуватимуть потяги без машиністів

У Польщі курсуватимуть потяги без машиністів

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 18:20
У Польщі з'являться потяги без машиністів — деталі
Будівництво нової лінії метро у Варшаві. Фото: Metro Warszawskie

У столиці Польщі Варшаві нині працюють над новою лінією метрополітену, потяги на якій курсуватимуть без машиністів. Як заявив мер Варшави Рафал Тшасковський, М4 стане першою повністю автономною лінією в Польщі.

Про це пише місцеве видання zyciewarszawy.pl.

Реклама
Читайте також:

Метро без машиністів у Польщі

Зазначається, що лінія метро M4 простягнеться на понад 26 кілометрів і обслуговуватиме 23 станції. Вона з'єднає аж дев'ять районів польської столиці. Приблизна дата відкриття невідома, проте вже завершений етап передпроєктних робіт.

"Ми розпочнемо будівництво М4 від Бялоленьки, та створимо нову комунікацію через Віслу. Це буде наступний важливий етап розвитку Варшави як сучасного мегаполісу", — сказав мер польської столиці.

Він додав, що вже нині тривають геологічні зйомки та шукають дизайнерські рішення для облаштування станцій.

Раніше ми розповідали, що незабаром у Франції запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст, які часто залишаються поза увагою туристів.

Також ми показували дитячі вагони УЗ. Вони отримали сучасні рішення, які роблять подорожі маленьких українців та їх батьків більш комфортними.

Польща подорож будівництво туризм метрополітен
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації