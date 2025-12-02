У Польщі з'являться потяги без машиністів — деталі

Будівництво нової лінії метро у Варшаві. Фото: Metro Warszawskie

У столиці Польщі Варшаві нині працюють над новою лінією метрополітену, потяги на якій курсуватимуть без машиністів. Як заявив мер Варшави Рафал Тшасковський, М4 стане першою повністю автономною лінією в Польщі.

Про це пише місцеве видання zyciewarszawy.pl.

Метро без машиністів у Польщі

Зазначається, що лінія метро M4 простягнеться на понад 26 кілометрів і обслуговуватиме 23 станції. Вона з'єднає аж дев'ять районів польської столиці. Приблизна дата відкриття невідома, проте вже завершений етап передпроєктних робіт.

"Ми розпочнемо будівництво М4 від Бялоленьки, та створимо нову комунікацію через Віслу. Це буде наступний важливий етап розвитку Варшави як сучасного мегаполісу", — сказав мер польської столиці.

Він додав, що вже нині тривають геологічні зйомки та шукають дизайнерські рішення для облаштування станцій.

