В Польше появятся поезда без машинистов — детали

Строительство новой линии метро в Варшаве. Фото: Metro Warszawskie

В столице Польши Варшаве сейчас работают над новой линией метрополитена, поезда на которой будут курсировать без машинистов. Как заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский, М4 станет первой полностью автономной линией в Польше.

Об этом пишет местное издание zyciewarszawy.pl.

Метро без машинистов в Польше

Отмечается, что линия метро M4 протянется более чем на 26 километров и будет обслуживать 23 станции. Она соединит девять районов польской столицы. Приблизительная дата открытия неизвестна, однако уже завершен этап предпроектных работ.

"Мы начнем строительство М4 от Бялоленьки, и создадим новую коммуникацию через Вислу. Это будет следующий важный этап развития Варшавы как современного мегаполиса", — сказал мэр польской столицы.

Он добавил, что уже сейчас продолжаются геологические съемки и ищут дизайнерские решения для обустройства станций.

