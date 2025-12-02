Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В Польше будут курсировать поезда без машинистов

В Польше будут курсировать поезда без машинистов

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 18:20
В Польше появятся поезда без машинистов — детали
Строительство новой линии метро в Варшаве. Фото: Metro Warszawskie

В столице Польши Варшаве сейчас работают над новой линией метрополитена, поезда на которой будут курсировать без машинистов. Как заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский, М4 станет первой полностью автономной линией в Польше.

Об этом пишет местное издание zyciewarszawy.pl.

Реклама
Читайте также:

Метро без машинистов в Польше

Отмечается, что линия метро M4 протянется более чем на 26 километров и будет обслуживать 23 станции. Она соединит девять районов польской столицы. Приблизительная дата открытия неизвестна, однако уже завершен этап предпроектных работ.

"Мы начнем строительство М4 от Бялоленьки, и создадим новую коммуникацию через Вислу. Это будет следующий важный этап развития Варшавы как современного мегаполиса", — сказал мэр польской столицы.

Он добавил, что уже сейчас продолжаются геологические съемки и ищут дизайнерские решения для обустройства станций.

Ранее мы рассказывали, что вскоре во Франции запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются без внимания туристов.

Также мы показывали детские вагоны УЗ. Они получили современные решения, которые делают путешествия маленьких украинцев и их родителей более комфортными.

Польша путешествие строительство туризм метрополитен
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации