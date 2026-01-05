В аэропорту Амстердам-Схипхол в Нидерландах перенесены сотни рейсов — что известно

Аэропорт. Иллюстративное фото: freepik.com

Сотни рейсов в крупном европейском аэропорту были отменены из-за снега и мороза. Речь идет об аэропорте Амстердам-Схипхол в Нидерландах. Он является главным транспортным узлом для многих туристов, которые путешествуют в Европу и пересаживаются на дальнемагистральные рейсы.

Задержки в аэропорту Амстердама

Аэропорт Амстердам-Схипхол в Нидерландах является главным транспортным узлом для многих туристов, которые путешествуют в Европу и пересаживаются на дальнемагистральные рейсы. Из-за погодных условий тысячи путешественников не смогли в нем дождаться своего самолета — было задержано около 450 рейсов.

Нидерландское информационное агентство ANP также предупредило, что в течение дня это количество может возрасти. Наибольшие потери из-за задержек понесла голландская авиакомпания KLM. С прошлой пятницы KLM пришлось отменить сотни рейсов.

Ожидается, что сильный снегопад и ветер также повлияют на полеты в ближайшие дни.

Туристам стоит перед поездкой связаться со своей авиакомпанией и уточнить, не переносится ли рейс. В случае отмены рейса авиакомпании обязаны перебронировать билеты на ближайший доступный рейс, даже если это рейс другой авиакомпании.

Если вы согласитесь на возмещение от авиакомпании, она больше не будет нести ответственность за поиск альтернативных рейсов или отелей. Из-за того, что погодные условия "не зависят от авиакомпании", вы также не сможете требовать компенсации за задержки.

