Де побудують найбільший аеропорт світу та коли планується відкриття

Найбільшим у світі аеропортом стане аеропорт імені короля Салмана в Ер-Ріяді в Об'єднаних Арабських Еміратах. Очікується, що він зможе приймати до 185 мільйонів пасажирів на рік.

Найбільший аеропорт світу

Зазначається, що в міжнародному аеропорту імені короля Салмана в Ер-Ріяді розпочалися останні роботи, в рамках яких буде побудовано додаткову злітно-посадкову смугу довжиною 4200 метрів. Це дозволить аеропорту збільшити пропускну здатність з приблизно 65 рейсів на годину до 85.

Загалом заплановано будівництво шести злітно-посадкових смуг. Кожна з них буде розташована паралельно одна до одної і побудована навколо існуючого міжнародного аеропорту імені короля Халіда.

Відкриття аеропорту заплановано на 2030 рік. Після завершення будівництва він буде такого ж розміру, як Манхеттен у Нью-Йорку. Площа аеропорту складе 57 квадратних кілометрів, і спочатку він зможе обслуговувати до 100 мільйонів пасажирів на рік.

Про будівництво аеропорту було оголошено ще в 2022 році. Він має перетворити Ер-Ріяд на великий транспортний, торговельний і туристичний центр.

Згодом аеропорт зможе приймати до 120 мільйонів пасажирів на рік, а до 2050 року цей показник, як очікується, зросте до 185 мільйонів.

