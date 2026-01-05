Відео
Головна Транспорт Найбільший аеропорт у світі — де та коли його збудують

Найбільший аеропорт у світі — де та коли його збудують

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 07:32
Де побудують найбільший аеропорт світу та коли планується відкриття
Проєкт аеропорту імені короля Салмана в Ер-Ріяді. Фото: Foster + Partners

Найбільшим у світі аеропортом стане аеропорт імені короля Салмана в Ер-Ріяді в Об'єднаних Арабських Еміратах. Очікується, що він зможе приймати до 185 мільйонів пасажирів на рік.

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Найбільший аеропорт світу

Зазначається, що в міжнародному аеропорту імені короля Салмана в Ер-Ріяді розпочалися останні роботи, в рамках яких буде побудовано додаткову злітно-посадкову смугу довжиною 4200 метрів. Це дозволить аеропорту збільшити пропускну здатність з приблизно 65 рейсів на годину до 85.

Загалом заплановано будівництво шести злітно-посадкових смуг. Кожна з них буде розташована паралельно одна до одної і побудована навколо існуючого міжнародного аеропорту імені короля Халіда.

Відкриття аеропорту заплановано на 2030 рік. Після завершення будівництва він буде такого ж розміру, як Манхеттен у Нью-Йорку. Площа аеропорту складе 57 квадратних кілометрів, і спочатку він зможе обслуговувати до 100 мільйонів пасажирів на рік.

Про будівництво аеропорту було оголошено ще в 2022 році. Він має перетворити Ер-Ріяд на великий транспортний, торговельний і туристичний центр.

Згодом аеропорт зможе приймати до 120 мільйонів пасажирів на рік, а до 2050 року цей показник, як очікується, зросте до 185 мільйонів.

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також ми писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця. 

авіарейси аеропорти подорож ОАЕ літаки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
