Пасажири у вагоні метро. Фото: Новини.LIVE

Після подорожчання громадського транспорту у Києві щоденні поїздки в метро можуть непомітно з'їдати добру частину зарплати. Особливо, якщо доводиться їздити кілька разів на день — за місяць набігає солідна сума. Але кияни можуть витрачати на підземку менше. У столиці діють різні тарифи, завдяки яким можна залишити у своєму гаманці кілька сотень гривень.

Як заощадити на поїздках у метро, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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Скільки коштує метро в Києві

З 15 липня одна поїздка в київському метро коштує 30 гривень. За умовні 40 поїздок на місяць доведеться віддати 1 200 гривень.

Але є можливість заощадити. У Києві діє система знижок: чим більше поїздок купуєте за один раз, тим дешевше коштує кожна. Ціни такі:

1–9 поїздок — 30 гривень за кожну;

10–19 поїздок — 28,90 гривні;

20–29 поїздок — 27,80 гривні;

30–39 поїздок — 26,60 гривні;

40–49 поїздок — 25,50 гривні;

50 поїздок — 25 гривень.

Наприклад, якщо купити 50 разових квитків, доведеться заплатити 1 500 гривень. А пакет із такою самою кількістю поїздок обійдеться в 1 250 гривень. До того ж придбані поїздки не згорають наприкінці місяця. За одне поповнення можна купити максимум 50 поїздок, а загалом на транспортній картці зберігати до 100.

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Тим, хто щодня їздить на роботу й назад, можуть підійти місячні проїзні. Вони дозволяють знизити вартість одного проходу приблизно до 24 гривень.

У Києві діють такі тарифи:

46 поїздок — 1 088 гривень;

62 поїздки — 1 463 гривні;

92 поїздки — 2 156 гривень;

124 поїздки — 2 888 гривень.

Наприклад, якщо людина користується транспортом двічі на день протягом 23 робочих днів, їй потрібно 46 поїздок. За звичайним тарифом це коштуватиме 1 380 гривень. А місячний проїзний обійдеться в 1 088 гривень. Головне — використати придбані поїздки до завершення терміну дії.

Є й безлімітний місячний проїзний за 3 656 гривень. Він дозволяє користуватися комунальним транспортом без обмеження кількості поїздок. Але для тих, хто їздить лише на роботу й додому, така покупка навряд чи буде вигідною. Якщо порівнювати з разовою оплатою по 30 гривень, безліміт починає окупатися зі 122 поїздок на місяць.

Як заощадити на пересадках

З 1 серпня в Києві діє пересадковий квиток на 90 хвилин. Він коштує 60 гривень і дозволяє протягом півтори години необмежену кількість разів пересідати між метро, автобусами, трамваями, тролейбусами та фунікулером.

Наприклад, якщо для однієї поїздки потрібно скористатися трьома видами транспорту, окрема оплата кожного коштуватиме 90 гривень. А пересадковий квиток — лише 60 гривень. Відлік починається з моменту першої валідації квитка.

Скільки коштують проїзні на добу та кілька днів

Для тих, хто планує багато пересуватися містом протягом короткого часу, передбачені безлімітні проїзні. Їхня вартість:

на 24 години — 375 гривень;

на 48 годин — 563 гривні;

на 72 години — 750 гривень.

Такі квитки можуть підійти гостям столиці або людям, яким за день потрібно відвідати багато місць у різних районах.

Хто може їздити в метро зі знижкою або безкоштовно

Не всім потрібно платити за проїзд у київському метро. Для декого передбачений безкоштовний проїзд або часткові знижки незалежно від місця реєстрації.

Безкоштовно їздити в метро можуть:

Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни.

Дорослі та діти з інвалідністю.

Пенсіонери за віком — за пенсійним посвідченням або "Карткою киянина".

Діти до 7 років.

Батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Ветерани військової служби, Національної поліції та інших силових структур.

Постраждалі учасники Революції Гідності та окремі категорії людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Діти з багатодітних сімей, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Окремі знижки передбачені для молоді, яка навчається. Так, студенти університетів та закладів фахової передвищої освіти можуть купувати місячні проїзні зі знижкою 50%.

Школярі протягом навчального року їздять безкоштовно. А під час літніх канікул для них діє знижка 75%. Тобто замість повної вартості потрібно сплатити лише 25%.

Власникам "Картки киянина" потрібно бути уважними біля турнікетів. Якщо прикласти її до жовтого термінала для банківської оплати, з рахунку можуть списати гроші. Також важливо правильно підтверджувати пільговий проїзд. За безквиткову поїздку передбачений штраф 600 гривень.

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