Вагон столичного метрополітену. Фото: Новини.LIVE

Попри війну в Києві продовжують розбудовувати метрополітен. Попри зведення нових платформ, в стінах київського метро заховані недобудовані та покинуті станції-привиди. Одну з них пасажири бачать лише з вікон потяга.

Новини.LIVE розкажуть про них детальніше.

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Станція-привид у метро Києва

Роботи над станцією "Львівська брама" розпочалися на початку 1990-х років у рамках північного продовження лінії М3 "Сирецько-Печерська". Проте через брак коштів та невизначеність щодо входу на рівень землі на площі Львівській будівництво довелося згорнути.

Сьогодні станція стоїть порожня, проте її платформи видно пасажирам із проїжджаючих поїздів. "Львівську браму" нині використовують для технічних цілей, також тут проводять культурні заходи. Зокрема, у 2013 році на станції був організований українським брендом "Обрані".

Станція метро "Львівська брама". Фото: instagram.com/kyiv.historyy/

Було висунуто різні плани щодо завершення будівництва станції. Проте для відновлення робіт знадобиться будівництво тунелю з ескалатором на поверхню, спорудження будівель станції на рівні землі та облаштування недобудованих платформ. Проєкти передбачають великі фінансові витрати.

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