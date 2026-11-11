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Головна Транспорт Цих назв більше немає на схемі метро Харкова: які станції перейменували

Цих назв більше немає на схемі метро Харкова: які станції перейменували

Ua ru
11 листопада 2026 07:55
Метро в Харкові: перелік станцій, які було перейменовано
Метро в Харкові. Фото: Харківський метрополітен/Telegram

Однією з візитівок Харкова є метрополітен. Він є другим за розмірами в Україні після Києва. Після окупації Росією частини українських територій у 2014 році, в Харкові почали прощатися із радянщиною та почали перейменовувати не лише вулиці, а й станції метро.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Перейменовані станції метро в Харкові

Наприкінці грудня 2015 року було перейменовано одну з центральних станцій харківського метрополітену. Зокрема, станція "Радянська" стала "Майданом Конституції".

18 травня 2016 року в рамках декомунізації було змінено назви ще 5 станцій метро:

  • "Маршала Жукова" — на "Палац спорту";
  • "Площу Повстання" — на "Захисників України";
  • "Пролетарську" — на "Індустріальну";
  • "Радянської армії" — на"Армійську";
  • "Метробудівників імені Ващенко" — "Метробудівників".

12 серпня 2020 року у Харкові станція "Московський проспект" стала "Турбоатомом".

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Декомунізацію продовжили і вже після початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, 29 квітня 2024 року за розпорядженням мера Харкова Ігоря Терехова було змінено назви.

Станція "Пушкінська" стала "Ярослава Мудрого", "Південний вокзал" — "Вокзальною".

Влітку того ж року також змінено назви ще 3 станцій. Так, "Проспект Гагаріна" став "Левадою", "Героїв праці" — "Салтівською", а "Завод імені Малишева" — "Заводською"

З 24 червня 2022 року проїзд у метро Харкова безкоштовний. Зокрема, у листопаді 2026 року вхід для містян та гостей міста залишається вільним.

Харківська підземка щодня відкриває свої двері для пасажирів із 5:30, а останні потяги курсують до 21:30. Інтервал у будні складає 10 хвилин. У вихідні та святкові дні він зростає 20 хвилин, у вечірній час — 25 хвилин.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яке метро вважають найменшим у світі. "Кармеліт" у Хайфі має лише шість станцій і один тунель завдовжки трохи більше 1,8 км, а поїздка між кінцевими займає близько восьми хвилин. Підземка працює шість днів на тиждень, а в суботу та святкові дні поїзди не курсують.

Також Новини.LIVE писали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Харків метро мапа декомунізація громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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