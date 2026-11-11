Метро в Харкові: перелік станцій, які було перейменовано

Метро в Харкові. Фото: Харківський метрополітен/Telegram

Однією з візитівок Харкова є метрополітен. Він є другим за розмірами в Україні після Києва. Після окупації Росією частини українських територій у 2014 році, в Харкові почали прощатися із радянщиною та почали перейменовувати не лише вулиці, а й станції метро.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Перейменовані станції метро в Харкові

Наприкінці грудня 2015 року було перейменовано одну з центральних станцій харківського метрополітену. Зокрема, станція "Радянська" стала "Майданом Конституції".

18 травня 2016 року в рамках декомунізації було змінено назви ще 5 станцій метро:

"Маршала Жукова" — на "Палац спорту";

"Площу Повстання" — на "Захисників України";

"Пролетарську" — на "Індустріальну";

"Радянської армії" — на"Армійську";

"Метробудівників імені Ващенко" — "Метробудівників".

12 серпня 2020 року у Харкові станція "Московський проспект" стала "Турбоатомом".

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Декомунізацію продовжили і вже після початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, 29 квітня 2024 року за розпорядженням мера Харкова Ігоря Терехова було змінено назви.

Станція "Пушкінська" стала "Ярослава Мудрого", "Південний вокзал" — "Вокзальною".

Влітку того ж року також змінено назви ще 3 станцій. Так, "Проспект Гагаріна" став "Левадою", "Героїв праці" — "Салтівською", а "Завод імені Малишева" — "Заводською"

З 24 червня 2022 року проїзд у метро Харкова безкоштовний. Зокрема, у листопаді 2026 року вхід для містян та гостей міста залишається вільним.

Харківська підземка щодня відкриває свої двері для пасажирів із 5:30, а останні потяги курсують до 21:30. Інтервал у будні складає 10 хвилин. У вихідні та святкові дні він зростає 20 хвилин, у вечірній час — 25 хвилин.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яке метро вважають найменшим у світі. "Кармеліт" у Хайфі має лише шість станцій і один тунель завдовжки трохи більше 1,8 км, а поїздка між кінцевими займає близько восьми хвилин. Підземка працює шість днів на тиждень, а в суботу та святкові дні поїзди не курсують.

Також Новини.LIVE писали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".