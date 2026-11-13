Метро в Лондоні. Фото: Roy Reyna

Британці знайшли креативний метод, як обігрівати квартири у зимові та осінні місяці. Спека на Північній лінії метро забезпечують затишок у будинках Іслінгтона, що на півночі Лондона. В прохолодні місяці для опалення осель використовується тепло з метрополітену.

Про це пише The Guardian, передає Новини.LIVE.

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Метро опалює будинки в Британії

Зазначається, що у рамках цього проєкту тепло з метрополітену подається трубопроводами до сотень будинків та підприємств, які входять до системи опалення цього району.

Цей проєкт є однією із ініціатив по всій Великій Британії, спрямованих на опалення будинків за допомогою "відпрацьованого тепла" з заводів, електростанцій, річок та занедбаних шахтних стволів.

Пошук альтернативних джерел відновлюваного тепла набрав обертів після того, як уряд пообіцяв заборонити використання газових котлів у новобудовах з 2025 року.

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У виданні підсумували, що у міських та промислових районах Лондона відпрацьоване тепло утворюється скрізь, де є системи охолодження, теплові електростанції або підприємства важкої промисловості. Ключ до ефективного використання тепла полягає в його локальному застосуванні.

Раніше Новини.LIVE розповіли про найкоротше метро у світі. Воно нараховує всього лише шість станцій, а його тунель простягається на 1,8 км. Всього чотири вагони працюють у складі двох двовагонних поїздів, які курсують по єдиній колії з короткою роз’їзною петлею, що дозволяє їм розходитися.

Також Новини.LIVE писали, що у Празі розпочалося будівництво нової ділянки лінії метро D. Роботи триватимуть 72 місяці (шість років). Платформи нової лінії розташовуватимуться на глибині 33 метри під землею.