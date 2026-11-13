Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Перетворили задуху у "плюшку": як метро в Лондоні опалює цілі райони

Перетворили задуху у "плюшку": як метро в Лондоні опалює цілі райони

Ua ru
13 листопада 2026 07:55
Метро в Британії: як тепло з-під землі використовують для опалення будинку Roy Reyna
Метро в Лондоні. Фото: Roy Reyna

Британці знайшли креативний метод, як обігрівати квартири у зимові та осінні місяці. Спека на Північній лінії метро забезпечують затишок у будинках Іслінгтона, що на півночі Лондона. В прохолодні місяці для опалення осель використовується тепло з метрополітену.

Про це пише The Guardian, передає Новини.LIVE.

Реклама

Метро опалює будинки в Британії

Зазначається, що у рамках цього проєкту тепло з метрополітену подається трубопроводами до сотень будинків та підприємств, які входять до системи опалення цього району.

Цей проєкт є однією із ініціатив по всій Великій Британії, спрямованих на опалення будинків за допомогою "відпрацьованого тепла" з заводів, електростанцій, річок та занедбаних шахтних стволів.

Пошук альтернативних джерел відновлюваного тепла набрав обертів після того, як уряд пообіцяв заборонити використання газових котлів у новобудовах з 2025 року.

Читайте також:

У виданні підсумували, що у міських та промислових районах Лондона відпрацьоване тепло утворюється скрізь, де є системи охолодження, теплові електростанції або підприємства важкої промисловості. Ключ до ефективного використання тепла полягає в його локальному застосуванні.

Раніше Новини.LIVE розповіли про найкоротше метро у світі. Воно нараховує всього лише шість станцій, а його тунель простягається на 1,8 км. Всього чотири вагони працюють у складі двох двовагонних поїздів, які курсують по єдиній колії з короткою роз’їзною петлею, що дозволяє їм розходитися. 

Також Новини.LIVE писали, що у Празі розпочалося будівництво нової ділянки лінії метро D. Роботи триватимуть 72 місяці (шість років). Платформи нової лінії розташовуватимуться на глибині 33 метри під землею.

Великобританія метро тепломережа Лондон опалення
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації