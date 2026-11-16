Пассажиры в вагоне метро. Фото: Новини.LIVE

После подорожания общественного транспорта в Киеве ежедневные поездки на метро могут незаметно съедать значительную часть зарплаты. Особенно если приходится ездить несколько раз в день — за месяц накапливается солидная сумма. Но киевляне могут тратить на подземку меньше. В столице действуют различные тарифы, благодаря которым можно сэкономить несколько сотен гривен.

Как сэкономить на поездках в метро, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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Сколько стоит метро в Киеве

С 15 июля одна поездка в киевском метро стоит 30 гривен. За условные 40 поездок в месяц придется заплатить 1 200 гривен.

Но есть возможность сэкономить. В Киеве действует система скидок: чем больше поездок покупаете за один раз, тем дешевле обходится каждая. Цены следующие:

1–9 поездок — 30 гривен за каждую;

10–19 поездок — 28,90 гривны;

20–29 поездок — 27,80 гривны;

30–39 поездок — 26,60 гривны;

40–49 поездок — 25,50 гривны;

50 поездок — 25 гривен.

Например, если купить 50 разовых билетов, придется заплатить 1 500 гривен. А пакет с таким же количеством поездок обойдется в 1 250 гривен. К тому же приобретенные поездки не сгорают в конце месяца. За одно пополнение можно купить максимум 50 поездок, а всего на транспортной карте хранить до 100.

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Как сэкономить до 300 гривен на месячном проездном

Тем, кто ежедневно ездит на работу и обратно, могут подойти месячные проездные. Они позволяют снизить стоимость одной поездки примерно до 24 гривен.

В Киеве действуют следующие тарифы:

46 поездок — 1 088 гривен;

62 поездки — 1 463 гривны;

92 поездки — 2 156 гривен;

124 поездки — 2 888 гривен.

Например, если человек пользуется транспортом два раза в день в течение 23 рабочих дней, ему потребуется 46 поездок. По обычному тарифу это обойдется в 1 380 гривен. А месячный проездной обойдется в 1 088 гривен. Главное — использовать приобретенные поездки до истечения срока действия.

Есть и безлимитный месячный проездной за 3 656 гривен. Он позволяет пользоваться общественным транспортом без ограничения количества поездок. Но для тех, кто ездит только на работу и домой, такая покупка вряд ли будет выгодной. Если сравнивать с разовой оплатой по 30 гривен, безлимит начинает окупаться уже со 122 поездок в месяц.

Как сэкономить на пересадках

С 1 августа в Киеве действует пересадочный билет на 90 минут. Он стоит 60 гривен и позволяет в течение полутора часов неограниченное количество раз пересаживаться между метро, автобусами, трамваями, троллейбусами и фуникулером.

Например, если для одной поездки нужно воспользоваться тремя видами транспорта, отдельная оплата каждого обойдется в 90 гривен. А пересадочный билет — всего 60 гривен. Отсчет начинается с момента первой валидации билета.

Сколько стоят проездные на сутки и на несколько дней

Для тех, кто планирует много передвигаться по городу в течение короткого времени, предусмотрены безлимитные проездные. Их стоимость:

на 24 часа — 375 гривен;

на 48 часов — 563 гривны;

на 72 часа — 750 гривен.

Такие билеты могут подойти гостям столицы или людям, которым за день нужно посетить много мест в разных районах.

Кто может ездить в метро со скидкой или бесплатно

Не всем нужно платить за проезд в киевском метро. Для некоторых предусмотрен бесплатный проезд или частичные скидки независимо от места регистрации.

Бесплатно ездить в метро могут:

Участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны.

Взрослые и дети с инвалидностью.

Пенсионеры по возрасту — по пенсионному удостоверению или "Карте киевлянина".

Дети до 7 лет.

Родители погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих.

Ветераны военной службы, Национальной полиции и других силовых структур.

Пострадавшие участники Революции Достоинства и отдельные категории людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Отдельные скидки предусмотрены для обучающейся молодежи. Так, студенты университетов и учреждений профессионального предвузовского образования могут приобретать месячные проездные со скидкой 50%.

Школьники в течение учебного года ездят бесплатно. А во время летних каникул для них действует скидка 75%. То есть вместо полной стоимости нужно оплатить лишь 25%.

Владельцам "Карты киевлянина" нужно быть внимательными у турникетов. Если приложить ее к желтому терминалу для банковской оплаты, со счета могут списать деньги. Также важно правильно подтверждать льготный проезд. За безбилетную поездку предусмотрен штраф в размере 600 гривен.

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