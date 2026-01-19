Відео
Україна
Відео

У Львові взялися за будівництво міської електрички — маршрути

У Львові взялися за будівництво міської електрички — маршрути

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 16:45
У Львові мають запустити міську електричку — Садовий розповів деталі
Електропоїзд. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Львів — улюблене туристичне місто, яке щороку відвідують тисячі українців та іноземців. Завдяки будівництву євроколії, у місті може з'явитися електричка, яка в рази спростить сполучення з Європою.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Євроколія у Львові

Садовий розповів, що Львів має амбіцію стати першим в Україні містом, куди дійде європейська колія. Зокрема, у 2027 році євроколія має дійти на залізничну станцію Скнилів.

У 2030 році вона має бути продовжена до головного залізничного вокзалу. До 2030 року має бути побудовано дві гілки (пасажирська та вантажна) на Варшаву, а також лінію, яка має йти з Відня на Скнилів.

Мер Львова також додав, що Скнилів буде поєднаний із летовищем та головним вокалом міста.

None - фото 1
Карта євроколії у Львові. Фото: скриншот
 
None - фото 2
Карта міської електрички у Львові. Фото: скриншот

"Якщо колись це виглядало як мів, то сьогодні — це реальність, яка вже впроваджується у життя. Євроколія доводиться до Львова, до 2030 року має все бути вибудувано. Зараз це все робиться — це нині тісна співпраця з Укрзалізницею та різними міжнародними структурами", — розповів Садовий.

Він додав, що Львів — велике місто і для його жителів критично важливо мати ще одне альтернативне сполучення міською електричкою.

Раніше ми розповідали, де в Харкові планують побудувати нові станції метро

Також писали, чому українців можуть не пустити до Польщі.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
