Во Львове должны запустить городскую электричку — Садовый рассказал детали

Электропоезд. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Львов — любимый туристический город, который ежегодно посещают тысячи украинцев и иностранцев. Благодаря строительству евроколеи, в городе может появиться электричка, которая в разы упростит сообщение с Европой.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Реклама

Читайте также:

Евроколея во Львове

Садовый рассказал, что Львов имеет амбицию стать первым в Украине городом, куда дойдет европейская колея. В частности, в 2027 году евроколея должна дойти на железнодорожную станцию Скнилов.

В 2030 году она должна быть продолжена до главного железнодорожного вокзала. До 2030 года должны быть построены две ветки (пассажирская и грузовая) на Варшаву, а также линия, которая должна идти из Вены на Скнилов.

Мэр Львова также добавил, что Скнилов будет соединен с аэропортом и главным вокалом города.

Карта евроколеи во Львове. Фото: скриншот

Карта городской электрички во Львове. Фото: скриншот

"Если когда-то это выглядело как мечта, то сегодня — это реальность, которая уже внедряется в жизнь. Евроколея доводится до Львова, до 2030 года должно все быть выстроено. Сейчас это все делается — это сейчас тесное сотрудничество с Укрзализныцей и различными международными структурами", — рассказал Садовый.

Он добавил, что Львов — большой город и для его жителей критически важно иметь еще одно альтернативное сообщение городской электричкой.

Ранее мы рассказывали, где в Харькове планируют построить новые станции метро.

Также писали, почему украинцев могут не пустить в Польшу.