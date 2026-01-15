Потяг Leo Express. Фото: railwaypro.com

Чеський приватний пасажирський перевізник Leo Express незабаром запустить поїзд з Німеччини, через Чехію та Польщу до українського кордону. Квитки вже доступні у продажу, їх цінник стартує від 10 євро.

Про це йдеться на сайті залізничного перевізника.

Новий потяг Leo Express

Зазначається, що новий поїзд курсуватиме один раз на день в обох напрямках. Маршрут стартуватиме з прикордонного польського міста Перемишля і проходить через Краків, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт та прибуватиме у Франкфурт та аеропорт Франкфурта.

Квитки на нову лінію, яка почне працювати 25 червня 2026 року, вже доступні у продажу. Їх цінник стартує від 10 євро.

Потяги Leo Express на цьому маршруті будуть оснащені Wi-Fi, розетками, кондиціонером та додатковими послугами — можна буде замовити їжу чи напої.

Поїзд відправлятиметься з Перемишля о 13:31 і прибуватиме до аеропорту Франкфурта наступного дня о 07:53. Назад з Франкфурта відправлятиметься о 08:27 і прибуватиме до Перемишля о 02:23.

Бронювання місць в потягах Leo Express

Наразі квитки продаються без бронювання місць. Проте вже цього місяця Leo Express запровадить квитки з бронюванням місць, а також бізнес-клас для ще більш комфортних подорожей. Клієнти, які придбають квитки без бронювання місць, зможуть вибрати своє місце після впровадження змін.

