Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Leo Express анонсував новий потяг до українського кордону

Leo Express анонсував новий потяг до українського кордону

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 12:12
Leo Express відкрив продаж квитків на новий поїзд до кордону України — які ціни на квитки
Потяг Leo Express. Фото: railwaypro.com

Чеський приватний пасажирський перевізник Leo Express незабаром запустить поїзд з Німеччини, через Чехію та Польщу до українського кордону. Квитки вже доступні у продажу, їх цінник стартує від 10 євро.

Про це йдеться на сайті залізничного перевізника.

Реклама
Читайте також:

Новий потяг Leo Express

Зазначається, що новий поїзд курсуватиме один раз на день в обох напрямках. Маршрут стартуватиме з  прикордонного польського міста Перемишля і проходить через Краків, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт та прибуватиме у Франкфурт та аеропорт Франкфурта.

Квитки на нову лінію, яка почне працювати 25 червня 2026 року, вже доступні у продажу. Їх цінник стартує від 10 євро.

Потяги Leo Express на цьому маршруті будуть оснащені Wi-Fi, розетками, кондиціонером та додатковими послугами — можна буде замовити їжу чи напої.

Поїзд відправлятиметься з Перемишля о 13:31 і прибуватиме до аеропорту Франкфурта наступного дня о 07:53. Назад з Франкфурта відправлятиметься о 08:27 і прибуватиме до Перемишля о 02:23. 

Бронювання місць в потягах Leo Express

Наразі квитки продаються без бронювання місць. Проте вже цього місяця Leo Express запровадить квитки з бронюванням місць, а також бізнес-клас для ще більш комфортних подорожей. Клієнти, які придбають квитки без бронювання місць, зможуть вибрати своє місце після впровадження змін.

Раніше досвідчена туристка розповіла, як не втратити кошти та з комфортом мандрувати потягами RegioJet.

Також ми писали, що польський перевізник PKP Intercity придбає 20 швидкісних електропоїздів, які будуть здатні розвивати швидкість до 320 км/год. Їх запуск заплановано після 2027 року. 

Німеччина подорож Чехія Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації