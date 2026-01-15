Leo Express анонсував новий потяг до українського кордону
Чеський приватний пасажирський перевізник Leo Express незабаром запустить поїзд з Німеччини, через Чехію та Польщу до українського кордону. Квитки вже доступні у продажу, їх цінник стартує від 10 євро.
Про це йдеться на сайті залізничного перевізника.
Новий потяг Leo Express
Зазначається, що новий поїзд курсуватиме один раз на день в обох напрямках. Маршрут стартуватиме з прикордонного польського міста Перемишля і проходить через Краків, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт та прибуватиме у Франкфурт та аеропорт Франкфурта.
Квитки на нову лінію, яка почне працювати 25 червня 2026 року, вже доступні у продажу. Їх цінник стартує від 10 євро.
Потяги Leo Express на цьому маршруті будуть оснащені Wi-Fi, розетками, кондиціонером та додатковими послугами — можна буде замовити їжу чи напої.
Поїзд відправлятиметься з Перемишля о 13:31 і прибуватиме до аеропорту Франкфурта наступного дня о 07:53. Назад з Франкфурта відправлятиметься о 08:27 і прибуватиме до Перемишля о 02:23.
Бронювання місць в потягах Leo Express
Наразі квитки продаються без бронювання місць. Проте вже цього місяця Leo Express запровадить квитки з бронюванням місць, а також бізнес-клас для ще більш комфортних подорожей. Клієнти, які придбають квитки без бронювання місць, зможуть вибрати своє місце після впровадження змін.
Раніше досвідчена туристка розповіла, як не втратити кошти та з комфортом мандрувати потягами RegioJet.
Також ми писали, що польський перевізник PKP Intercity придбає 20 швидкісних електропоїздів, які будуть здатні розвивати швидкість до 320 км/год. Їх запуск заплановано після 2027 року.
Читайте Новини.LIVE!