Поїзд у "борщовому" стилі: в Литві запустили незвичний потяг

LTG Link запустила рожевий вагон.

Туристи, які прямують до Литви з Польщі, тепер можуть опинитися у незвичному рожевому вагоні. На маршруті Моцкава — Вільнюс запустили поїзд із незвичним оформленням. Один із вагонів зробили у стилі місцевого бурякового супу šaltibarščiai ("холодник").

Ідея пов’язана з промокампанією Вільнюса перед літнім фестивалем, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на 15min.lt.

Рожевий вагон на тлі звичайного поїзда

Рожевий вагон, включений до складу на маршруті Моцкава — Вільнюс, доволі вибивається із загальної картини поїзда.

Інтер'єр вагона. Фото: Go Vilnius

Пасажири, особливо ті, що їдуть транзитом із Польщі, помічають його одразу.

Дизайн вагона розроблений LTG Link разом із Go Vilnius. Ця акція прив’язана до фестивалю Pink Soup Fest у Вільнюсі, який проводять уже вчетверте і присвячують місцевому супу холоднику.

Як купити квитки у цей вагон

Квитки на поїзд із рожевим вагоном продаються до 30 серпня на сайті перевізника LTG Link.

Під час бронювання потрібно обрати склад із позначкою "Šaltibarščių traukinys" і другий вагон. Місця оформлюються стандартно, як зазвичай.

