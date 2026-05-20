Головна Транспорт У Литві запустили поїзд із унікальним дизайном на маршруті до Польщі (фото)

У Литві запустили поїзд із унікальним дизайном на маршруті до Польщі (фото)

Дата публікації: 20 травня 2026 18:43
Поїзд у "борщовому" стилі: в Литві запустили незвичний потяг
LTG Link запустила рожевий вагон. Фото: Go Vilnius. Колаж: Новини.LIVE

Туристи, які прямують до Литви з Польщі, тепер можуть опинитися у незвичному рожевому вагоні. На маршруті Моцкава — Вільнюс запустили поїзд із незвичним оформленням. Один із вагонів зробили у стилі місцевого бурякового супу šaltibarščiai ("холодник").

Ідея пов’язана з промокампанією Вільнюса перед літнім фестивалем, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на 15min.lt.

Рожевий вагон на тлі звичайного поїзда

Рожевий вагон, включений до складу на маршруті Моцкава — Вільнюс, доволі вибивається із загальної картини поїзда.

У Литві запустили поїзд із уникальним дизайном на маршруті до Польщі (фото) - фото 1
Інтер'єр вагона. Фото: Go Vilnius

Пасажири, особливо ті, що їдуть транзитом із Польщі, помічають його одразу.

Дизайн вагона розроблений LTG Link разом із Go Vilnius. Ця акція прив’язана до фестивалю Pink Soup Fest у Вільнюсі, який проводять уже вчетверте і присвячують місцевому супу холоднику.

У Литві запустили поїзд із уникальним дизайном на маршруті до Польщі (фото) - фото 2
Інтер'єр вагона. Фото: Go Vilnius

Як купити квитки у цей вагон

Квитки на поїзд із рожевим вагоном продаються до 30 серпня на сайті перевізника LTG Link.

У Литві запустили поїзд із уникальним дизайном на маршруті до Польщі (фото) - фото 3
Інтер'єр вагона. Фото: Go Vilnius

Під час бронювання потрібно обрати склад із позначкою "Šaltibarščių traukinys" і другий вагон. Місця оформлюються стандартно, як зазвичай.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, скільки коштують автобусні квитки до Польщі у травні. Ціна квитків з Києва до Варшави стартує від 2143 гривень, а найдорожчий обійдеться туристам у 3500 гривень. В середньому доведеться викласти за поїздку 2750 гривень, але якщо зловити знижку, то можна дістатися Польщі всього за 1200 гривень

Також Новини.LIVE писали, скільки коштує проїзд у транспорті Варшави. Тарифи на проїзд у метро залежать від типу квитка. 20-хвилинний квиток, який дає право на необмежену кількість поїздок протягом 20 хвилин з моменту його прокомпостування, коштує 3,40 злотих (приблизно 40 гривень). 

Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
