Поїзд у "борщовому" стилі: в Литві запустили незвичний потяг

У Литві запустили поїзд із унікальним дизайном на маршруті до Польщі (фото)
Туристи, які прямують до Литви з Польщі, тепер можуть опинитися у незвичному рожевому вагоні. На маршруті Моцкава — Вільнюс запустили поїзд із незвичним оформленням. Один із вагонів зробили у стилі місцевого бурякового супу šaltibarščiai ("холодник").
Ідея пов’язана з промокампанією Вільнюса перед літнім фестивалем, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на 15min.lt.
Рожевий вагон на тлі звичайного поїзда
Рожевий вагон, включений до складу на маршруті Моцкава — Вільнюс, доволі вибивається із загальної картини поїзда.
Пасажири, особливо ті, що їдуть транзитом із Польщі, помічають його одразу.
Дизайн вагона розроблений LTG Link разом із Go Vilnius. Ця акція прив’язана до фестивалю Pink Soup Fest у Вільнюсі, який проводять уже вчетверте і присвячують місцевому супу холоднику.
Як купити квитки у цей вагон
Квитки на поїзд із рожевим вагоном продаються до 30 серпня на сайті перевізника LTG Link.
Під час бронювання потрібно обрати склад із позначкою "Šaltibarščių traukinys" і другий вагон. Місця оформлюються стандартно, як зазвичай.
