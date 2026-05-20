Поезд в "борщевом" стиле: в Литве запустили необычный поезд: в Литве запустили необычный поезд

LTG Link запустила розовый вагон. Фото: Go Vilnius. Коллаж: Новини.LIVE

Туристы, которые направляются в Литву из Польши, теперь могут оказаться в необычном розовом вагоне. На маршруте Моцкава — Вильнюс запустили поезд с необычным оформлением. Один из вагонов сделали в стиле местного свекольного супа šaltibarščiai ("холодник").

Идея связана с промокампанией Вильнюса перед летним фестивалем, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на 15min.lt.

Розовый вагон на фоне обычного поезда

Розовый вагон, включенный в состав на маршруте Моцкава — Вильнюс, довольно выбивается из общей картины поезда.

Интерьер вагона. Фото: Go Vilnius

Пассажиры, особенно те, которые едут транзитом из Польши, замечают его сразу.

Дизайн вагона разработан LTG Link вместе с Go Vilnius. Эта акция привязана к фестивалю Pink Soup Fest в Вильнюсе, который проводят уже в четвертый раз и посвящают местному супу холоднику.

Как купить билеты в этот вагон

Билеты на поезд с розовым вагоном продаются до 30 августа на сайте перевозчика LTG Link.

При бронировании нужно выбрать состав с пометкой "Šaltibarščių traukinys" и второй вагон. Места оформляются стандартно, как обычно.

