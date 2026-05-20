Поезд в "борщевом" стиле: в Литве запустили необычный поезд: в Литве запустили необычный поезд

Главная Транспорт В Литве запустили поезд с уникальным дизайном на маршруте в Польшу (фото)

В Литве запустили поезд с уникальным дизайном на маршруте в Польшу (фото)

Дата публикации 20 мая 2026 18:43
LTG Link запустила розовый вагон. Фото: Go Vilnius. Коллаж: Новини.LIVE

Туристы, которые направляются в Литву из Польши, теперь могут оказаться в необычном розовом вагоне. На маршруте Моцкава — Вильнюс запустили поезд с необычным оформлением. Один из вагонов сделали в стиле местного свекольного супа šaltibarščiai ("холодник").

Идея связана с промокампанией Вильнюса перед летним фестивалем, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на 15min.lt.

Розовый вагон на фоне обычного поезда

Розовый вагон, включенный в состав на маршруте Моцкава — Вильнюс, довольно выбивается из общей картины поезда.

У Литві запустили поїзд із уникальним дизайном на маршруті до Польщі (фото) - фото 1
Интерьер вагона. Фото: Go Vilnius

Пассажиры, особенно те, которые едут транзитом из Польши, замечают его сразу.

Дизайн вагона разработан LTG Link вместе с Go Vilnius. Эта акция привязана к фестивалю Pink Soup Fest в Вильнюсе, который проводят уже в четвертый раз и посвящают местному супу холоднику.

У Литві запустили поїзд із уникальним дизайном на маршруті до Польщі (фото) - фото 2
Интерьер вагона. Фото: Go Vilnius

Как купить билеты в этот вагон

Билеты на поезд с розовым вагоном продаются до 30 августа на сайте перевозчика LTG Link.

У Литві запустили поїзд із уникальним дизайном на маршруті до Польщі (фото) - фото 3
Интерьер вагона. Фото: Go Vilnius

При бронировании нужно выбрать состав с пометкой "Šaltibarščių traukinys" и второй вагон. Места оформляются стандартно, как обычно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько стоят автобусные билеты в Польшу в мае. Цена билетов из Киева в Варшаву стартует от 2143 гривен, а самый дорогой обойдется туристам в 3500 гривен. В среднем придется выложить за поездку 2750 гривен, но если поймать скидку, то можно добраться до Польши всего за 1200 гривен.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит проезд в транспорте Варшавы. Тарифы на проезд в метро зависят от типа билета. 20-минутный билет, который дает право на неограниченное количество поездок в течение 20 минут с момента его прокомпостирования, стоит 3,40 злотых (примерно 40 гривен).

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
