Поїздка в метро Варшави у березні: ціна за проїзд та штрафи

Метро у Варшаві. Фото: transphoto.org

Головною транспортною артерією міста, яка допомагає мешканцям і його гостям швидко дістатися куди завгодно є метрополітен, і Варшава не стала винятком. Лінії метро забезпечуючи доступ до основних визначних пам'яток, місць роботи та житлових районів польської столиці.

Новини.LIVE розкажуть, скільки коштують поїздки у варшавському метро у березні 2026 року.

Скільки коштує проїзд у метро Варшави

Варшавський метрополітен складається з двох ліній: лінії 1 (M1) та лінії 2 (M2), які курсують ключовими районами міста.

Квитки у Варшаві дійсні для всіх видів міського транспорту, включаючи автобуси трамваї та метро. Тарифи на проїзд у метро залежать від типу квитка. Для пенсіонерів, студентів та інших категорій громадян діють знижки.

20-хвилинний квиток дає право на необмежену кількість поїздок протягом 20 хвилин з моменту його прокомпостування. Такий квиток вартує 3,40 злотих (приблизно 40 гривень).

Одноразовий пересадковий квиток за 4,4 злотих (приблизно 52 гривні) дає право на необмежену кількість поїздок протягом 75 хвилин з моменту його прокомпостування або на одну поїздку до кінцевої зупинки чи станції на маршруті.

Одноденний проїзний за 15 злотих (приблизно 178 гривень) дає право на необмежену кількість поїздок протягом 24 годин з моменту його прокомпостування.

Квиток слід прокомпостувати на вхідних турнікетах перед виходом на платформу або в компостері, розташованому поруч із ліфтом.

Карта метро у Варшаві. Фото: wtp.waw.pl

За що можуть оштрафувати у метро Варшави?

У варшавському метро встановлені суворі правила, порушення яких "влетить у копієчку". Зокрема, за проїзд у метро без квитка порушнику доведеться заплатити штраф у розмірі 266 злотих (приблизно 3155 гривень).

Штраф за проїзд без дійсного документа, що підтверджує право на безкоштовний або пільговий проїзд складає 196 злотих (приблизно 2325 гривень).

За зупинку або зміну напрямку руху транспортного засобу без поважної причини пасажиру доведеться сплатити 700 злотих (приблизно 8300 гривень).

Відповідно до Закону "Про транспорт" в Польщі, перевізник стягує штраф разом із відповідною вартістю проїзду. У разі стягнення штрафу пасажир зобов’язаний сплатити його разом із відповідною вартістю проїзду, що дорівнює вартості квитка в один бік.

