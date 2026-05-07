Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Прямий потяг до Варшави: на Львівщині збудують останню ділянку євроколії

Прямий потяг до Варшави: на Львівщині збудують останню ділянку євроколії

Ua ru
Дата публікації: 7 травня 2026 17:26
Коли Львів з’єднають з Варшавою прямим потягом без пересадок
Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Пряме сполучення між Львовом і Варшавою євроколією знову в центрі уваги на Львівщині. Ділянку Рава-Руська — Брюховичі найближчим часом планують модернізувати під європейський стандарт колії. Вартість робіт попередньо оцінюють у 9 млрд гривень.

Після завершення робіт Укрзалізниця зможе запустити прямі потяги до Варшави без пересадки, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівську ОВА.

Нарада у Львівській ОВА

У Львівській області зараз готують техніко-економічне обґрунтування для нового етапу. Напередодні відбулася нарада за участю Львівської залізниці та представників громад, де вже погодили дорожню карту проєкту. 

Що стосується самої ділянки, то йдеться про приблизно 60 км колії у напрямку Брюховичів. Саме вона має дати можливість пустити прямий потяг Чернівці — Львів — Варшава євроколією. Зараз цей маршрут вже успішно працює, але з пересадкою у Раві-Руській.

Євроколію прокладуть до Львівського вокзалу

У Львівській ОВА заявили, що проєкт залишається одним із пріоритетних для області. До 2030 року євроколію хочуть підвести безпосередньо до залізничного вокзалу Львова.

Читайте також:

А у перспективі цей напрямок планують включити у маршрут між Балтійським та Чорним морями.

Нагадаємо, що ще у 2022 році на ділянці Рава-Руська — Гребенне відновили 8 км євроколії. Тоді ж оновлювали вокзал і робили пункти прикордонного та митного контролю. Роботи фінансували за участі Укрзалізниці та місцевих бюджетів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що між Швецію та Норвегією залізничний перевізник Snälltåget запустить новий потяг. Маршрут пролягатиме вздовж західного узбережжя Швеції та зупинятиметься у 7 містах. Ціни на квитки стартують від 14 євро.

Також Новини.LIVE повідомляли, що завдяки проїзному квитку Deutschland-Ticket за 63 євро туристи можуть мандрувати не лише Німеччиною. Цей квиток поширюється на регіональні потяги, шлях яких іноді виходить за межі країни. Сплативши певну суму раз на місяць, ви маєте можливість без переплат відвідати Австрію, Нідерланди та інші європейські країни.

Польща Укрзалізниця Львів
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації