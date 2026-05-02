Автобус Київ – Варшава: ціни на проїзд у травні 2026 року

Автобус Київ — Варшава: скільки доведеться віддати за квиток у травні
Під час підготовки до поїздки за кордон, важливо обрати транспорт. Дістатися до багатьох міст можна автобусом. Ціни на квитки залежать від первізників та умов у транспорті для пасажирів.
Новини.LIVE розкаже, скільки коштує квиток на автобус Київ – Варшава у травні 2026 року.
Скільки доведеться віддати за квитки до Варшави
Вартість проїзду в автобусі з України до Польщі залежить від багатьох факторів — місце виїзду та пункт призначення, а також станку транспортного засобу та умов у них. Порівнюючи ціни, то навіть у випадку однакових параметрів різниця складає близько 1400 гривень.
В травні 2026 року пасажирам доведеться максимально заплатити за місце в автобусі 3 500 гривень, мінімально — 2 143 гривні.
Час поїздки до столиці Польщі залежить від черг на кордоні та ситуації на дорозі та складає від 15 до 22 годин.
Автобуси частини перевізників обладнані всіма комфортними умовами для поїздки — Wi-Fi, кондиціонером, екранами для перегляду кіно, клімат-контролем та навіть туалетами.
На всіх маршрутах передбачені зупинки у багатьої містах України (Житомир, Рівне, Луцьк та інші) та Польщі (Люблін, Холм та інші), що доволі зручно, адже з західних регіонів буде вигідніше дістатися до Варшави. Крім того, пасажири може обрати рейс одразу до аерпорту, що дозволить зекономити на додатковому трансфері.
