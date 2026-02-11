Метро в Києві під час повітряної тривоги — на станціях з’явиться більше місць для сидіння

Кияни ховаються в метро через загрозу атаки БпЛА. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Київський метрополітен планує збільшити кількість місць для людей, які ховаються на станціях під час повітряних тривог. Для цього закуплять 4 460 розкладних стільців.

Закупівлю проведуть через систему публічних закупівель. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу КМДА.

Реклама

Читайте також:

Навіщо потрібно збільшувати кількість місць у метро

Під час повітряних тривог на підземних станціях одночасно перебувають тисячі людей — серед них батьки з дітьми та літні пасажири. Додаткові місця мають зробити перебування в укритті менш виснажливим.

Кількість стільців розрахували так, щоб вони не заважали евакуації та руху людей.

Скільки зараз є сидячих місць на станціях

Ще у 2023 році Міжнародна організація з міграції передала метрополітену понад 10 тисяч розкладних стільців, які розподілили між 46 підземними станціями.

Але нині залишилося лише близько 2 400 стільців, бо частину втратили через активне використання.

Метрополітен служить укриттям для тисяч киян

Нагадаємо, що усі 46 підземних станцій Київського метро продовжують працювати як укриття цілодобово.

Щоразу, коли у столиці лунає повітряна тривога, десятки тисяч людей спускаються на станції метро, адже це безпечне місце під час обстрілів.

Роботу інфраструктури забезпечують працівники метрополітену. Вони допомагають людям швидко зорієнтуватися, зручно розміститися на платформах і підтримують у складні хвилини.

Раніше ми писали, чому в Дніпрі побудували найкомпактніше метро лише з 6 станцій. Коли розробляли його проєкт, організатори керувалися не ідеєю прокласти лінії через все місто, а щоб з'єднати промислові райони Дніпра.

Також дізнайтеся про метро на Виноградар у Києві. Станція "Мостицька" буде знаходитись на ділянці вулиць Білицької, Межової та Північно-Сирецької. Для будівництва було вперше використано технологію двоярусних тунелів — потяги між станціями Мостицька та Проспектом Європейського Союзу будуть курсувати один за одним.