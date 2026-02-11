Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт У Київському метро з’явиться більше місць для сидіння — деталі

У Київському метро з’явиться більше місць для сидіння — деталі

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 14:15
Метро в Києві під час повітряної тривоги — на станціях з’явиться більше місць для сидіння
Кияни ховаються в метро через загрозу атаки БпЛА. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Київський метрополітен планує збільшити кількість місць для людей, які ховаються на станціях під час повітряних тривог. Для цього закуплять 4 460 розкладних стільців.

Закупівлю проведуть через систему публічних закупівель. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу КМДА.

Реклама
Читайте також:

Навіщо потрібно збільшувати кількість місць у метро

Під час повітряних тривог на підземних станціях одночасно перебувають тисячі людей — серед них батьки з дітьми та літні пасажири. Додаткові місця мають зробити перебування в укритті менш виснажливим.

Кількість стільців розрахували так, щоб вони не заважали евакуації та руху людей.

Скільки зараз є сидячих місць на станціях

Ще у 2023 році Міжнародна організація з міграції передала метрополітену понад 10 тисяч розкладних стільців, які розподілили між 46 підземними станціями.

Але нині залишилося лише близько 2 400 стільців, бо частину втратили через активне використання.

Метрополітен служить укриттям для тисяч киян

Нагадаємо, що усі 46 підземних станцій Київського метро продовжують працювати як укриття цілодобово. 

Щоразу, коли у столиці лунає повітряна тривога, десятки тисяч людей спускаються на станції метро, адже це безпечне місце під час обстрілів.

Роботу інфраструктури забезпечують працівники метрополітену. Вони допомагають людям швидко зорієнтуватися, зручно розміститися на платформах і підтримують у складні хвилини. 

Раніше ми писали, чому в Дніпрі побудували найкомпактніше метро лише з 6 станцій. Коли розробляли його проєкт, організатори керувалися не ідеєю прокласти лінії через все місто, а щоб з'єднати промислові райони Дніпра.

Також дізнайтеся про метро на Виноградар у Києві. Станція "Мостицька" буде знаходитись на ділянці вулиць Білицької, Межової та Північно-Сирецької. Для будівництва було вперше використано технологію двоярусних тунелів — потяги між станціями Мостицька та Проспектом Європейського Союзу будуть курсувати один за одним.

Київ метро укриття метрополітен станції метро
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації