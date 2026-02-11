Метро в Киеве во время воздушной тревоги — на станциях появится больше мест для сидения

Киевляне прячутся в метро из-за угрозы атаки БпЛА. Фото: Елена Халик/Новости.LIVE

Киевский метрополитен планирует увеличить количество мест для людей, которые прячутся на станциях во время воздушных тревог. Для этого закупят 4 460 раскладных стульев.

Закупку проведут через систему публичных закупок. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Реклама

Читайте также:

Зачем нужно увеличивать количество мест в метро

Во время воздушных тревог на подземных станциях одновременно находятся тысячи людей — среди них родители с детьми и пожилые пассажиры. Дополнительные места должны сделать пребывание в укрытии менее утомительным.

Количество стульев рассчитали так, чтобы они не мешали эвакуации и движению людей.

Сколько сейчас есть сидячих мест на станциях

Еще в 2023 году Международная организация по миграции передала метрополитену более 10 тысяч раскладных стульев, которые распределили между 46 подземными станциями.

Но сейчас осталось лишь около 2 400 стульев, потому что часть потеряли из-за активного использования.

Метрополитен служит укрытием для тысяч киевлян

Напомним, что все 46 подземных станций Киевского метро продолжают работать как укрытие круглосуточно.

Каждый раз, когда в столице звучит воздушная тревога, десятки тысяч людей спускаются на станции метро, ведь это безопасное место во время обстрелов.

Работу инфраструктуры обеспечивают работники метрополитена. Они помогают людям быстро сориентироваться, удобно разместиться на платформах и поддерживают в сложные минуты.

Ранее мы писали, почему в Днепре построили самое компактное метро всего из 6 станций. Когда разрабатывали его проект, организаторы руководствовались не идеей проложить линии через весь город, а чтобы соединить промышленные районы Днепра.

Также узнайте о метро на Виноградарь в Киеве. Станция "Мостицкая" будет находиться на участке улиц Белицкой, Межевой и Северо-Сырецкой. Для строительства была впервые использована технология двухъярусных тоннелей — поезда между станциями Мостицкая и Проспектом Европейского Союза будут курсировать друг за другом.