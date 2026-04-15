В Києві піднімуть вартість проїзду: які тарифи встановлять та від чого вони будуть залежати

У Києві триває робота над розрахунками нової вартості проїзду у громадському транспорті. Реальна вартість поїздки складає 44 гривні. У найближчі два-три місяці влада міста вже може запровадити нові тарифи.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Підгайний в коментарі "Суспільному", передає Новини.LIVE.

Нові тарифи на метро та громадський транспорт в Києві

За словами чиновника, хоч наразі не відома нова вартість поїздки в столичному громадському транспорті, проте за планами вона не буде "виходити за межі загальнодержавної ціни".

Тарифи напряму залежатимуть від заробітної плати працівників, витрат на пальне, амортизацію, ремонт і обслуговування та інше.

Посадовець пояснив, що зростання тарифів зменшить навантаження на бюджет та дозволить спрямувати ці кошти на підготовку Києва до зими. Він додав, що для зниження навантаження на киян, будуть впроваджені граничні параметри на рівні з іншими містами України.

В КМДА також нині працюють над тим, щоб запровадити пересадкові посадкові талони, яким можна буде скористатись протягом півтори години.

Влада міста також планує взяти кредит на оновлення енергоефективного рухомого складу. Також комунальники працюють над вдосконаленням енергоефективності в депо, ремонтних базах і так далі.

Як повідомляли Новини.LIVE, наразі найдорожче проїхатись у маршрутці коштує у Львові та Харкові. У цих містах пасажири платять за проїзд по 25 гривень.

Водночас найнижчі ціни на проїзд маршруткою у Запоріжжі, Луцьку, Рівному, Хмельницькому та Києві. Одна поїзда для жителів та гостей міста коштує у середньому від 15 до 18 гривень.

Також Новини.LIVE розповідали про реальний тариф на проїзд у метро. За підрахунками влади, одна поїздка у 2026 році має коштувати 64,53 гривні. Наразі ж кияни сплачують за вхід у підземку 8 гривень.