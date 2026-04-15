В Киеве поднимут стоимость проезда: какие тарифы установят и от чего они будут зависеть

В Киеве продолжается работа над расчетами новой стоимости проезда в общественном транспорте. Реальная стоимость поездки составляет 44 гривны. В ближайшие два-три месяца власти города уже могут ввести новые тарифы.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Подгайный в комментарии "Суспільному", передает Новини.LIVE.

Новые тарифы на метро и общественный транспорт в Киеве

По словам чиновника, хоть пока не известна новая стоимость поездки в столичном общественном транспорте, однако по планам она не будет "выходить за пределы общегосударственной цены".

Тарифы напрямую будут зависеть от заработной платы работников, расходов на топливо, амортизацию, ремонт и обслуживание и прочее.

Чиновник пояснил, что рост тарифов уменьшит нагрузку на бюджет и позволит направить эти средства на подготовку Киева к зиме. Он добавил, что для снижения нагрузки на киевлян, будут внедрены предельные параметры на уровне с другими городами Украины.

В КГГА также сейчас работают над тем, чтобы ввести пересадочные посадочные талоны, которым можно будет воспользоваться в течение полутора часов.

Власти города также планируют взять кредит на обновление энергоэффективного подвижного состава. Также коммунальщики работают над совершенствованием энергоэффективности в депо, ремонтных базах и так далее.

Как сообщали Новини.LIVE, сейчас дороже всего проехаться в маршрутке стоит во Львове и Харькове. В этих городах пассажиры платят за проезд по 25 гривен.

В то же время самые низкие цены на проезд маршруткой в Запорожье, Луцке, Ровно, Хмельницком и Киеве. Одна поезда для жителей и гостей города стоит в среднем от 15 до 18 гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали о реальном тарифе на проезд в метро. По подсчетам властей, одна поездка в 2026 году должна стоить 64,53 гривны. Сейчас же киевляне платят за вход в подземку 8 гривен.