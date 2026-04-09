Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт У Києві подорожчає вартість проїзду: який тариф можуть встановити

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 17:35
Проїзд у громадському транспорті Києва: яким може бути новий тариф
Маршрутка, люди на зупинці громадського транспорту й гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Колаж: Новини.LIVE

У Києві розпочалася робота над розрахунками нових тарифів на проїзд у громадському транспорті. Не виключено, що після цього киянам встановлять найвищу d Україні ціну. Втім, можливо влада погодиться й на більш компромісний варіант.

Про це розповів в етері програми Київський час експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов. 

Чому переглянуть тариф на проїзд у громадському транспорті в Києві

Переглядати ціни на проїзд у столиці не планували до кінця війни, однак тепер, як зауважує експерт, рішення змінили. 

"Тариф на проїзд у громадському транспорті — це політика. Мер давав політичну обіцянку не підвищувати тарифи до кінця війни. Війна ще триває, і почали обговорення щодо нових тарифів. Це рішення не популярне", — сказав Беспалов.

Якими у Києві можуть бути тарифи на проїзд

Експерт вважає, що столична влада може зупинитися на одному з двох варіантів:

  • поміркованому, коли тариф на проїзд становитиме 20 гривень, із запасом на майбутнє;
  • шоковому, за яким проїзд у громадському транспорті в Києві підвищиться до найвищого серед усіх міст рівня — 30 гривень.

"Зараз Департамент економіки, Департамент транспорту вивчатиме ситуацію в інших містах: в Івано-Франківську тарифи підняли, у Тернополі. Дивитимуться на маршрутки, де проїзд по 20 гривень. І, напевно, звучатимуть оці тези, що в Європі рівень дотацій від міської влади собівартості тарифів складає 50%", — пояснив експерт з транспортного планування.

Беспалов вважає, що у підсумку для киян все ж оберуть поміркований варіант — тариф на проїзд буде на рівні 20 гривень. 

Як писали Новини.LIVE, киянам назвали справжній тариф на проїзд у метро. За підрахунками влади, одна поїздка у 2026 році має коштувати 64,53 гривні. Наразі ж кияни та гості столиці платять усього 8 гривень. Ще Новини.LIVE розповідали, що найбільші тарифи на проїзд у громадському транспорті наразі діє у двох містах. Йдеться про Львів та Харків. Тут пасажири платять за поїздки по 25 гривень. 

тарифи прямий ефір Новини.LIVE громадський транспорт
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації