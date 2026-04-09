Проїзд у громадському транспорті Києва: яким може бути новий тариф

У Києві розпочалася робота над розрахунками нових тарифів на проїзд у громадському транспорті. Не виключено, що після цього киянам встановлять найвищу d Україні ціну. Втім, можливо влада погодиться й на більш компромісний варіант.

Про це розповів в етері програми Київський час експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов.

Чому переглянуть тариф на проїзд у громадському транспорті в Києві

Переглядати ціни на проїзд у столиці не планували до кінця війни, однак тепер, як зауважує експерт, рішення змінили.

"Тариф на проїзд у громадському транспорті — це політика. Мер давав політичну обіцянку не підвищувати тарифи до кінця війни. Війна ще триває, і почали обговорення щодо нових тарифів. Це рішення не популярне", — сказав Беспалов.

Якими у Києві можуть бути тарифи на проїзд

Експерт вважає, що столична влада може зупинитися на одному з двох варіантів:

поміркованому, коли тариф на проїзд становитиме 20 гривень, із запасом на майбутнє;

шоковому, за яким проїзд у громадському транспорті в Києві підвищиться до найвищого серед усіх міст рівня — 30 гривень.

"Зараз Департамент економіки, Департамент транспорту вивчатиме ситуацію в інших містах: в Івано-Франківську тарифи підняли, у Тернополі. Дивитимуться на маршрутки, де проїзд по 20 гривень. І, напевно, звучатимуть оці тези, що в Європі рівень дотацій від міської влади собівартості тарифів складає 50%", — пояснив експерт з транспортного планування.

Беспалов вважає, що у підсумку для киян все ж оберуть поміркований варіант — тариф на проїзд буде на рівні 20 гривень.

Як писали Новини.LIVE, киянам назвали справжній тариф на проїзд у метро. За підрахунками влади, одна поїздка у 2026 році має коштувати 64,53 гривні. Наразі ж кияни та гості столиці платять усього 8 гривень. Ще Новини.LIVE розповідали, що найбільші тарифи на проїзд у громадському транспорті наразі діє у двох містах. Йдеться про Львів та Харків. Тут пасажири платять за поїздки по 25 гривень.