Проезд в общественном транспорте Киева: каким может быть новый тариф

Маршрутка, люди на остановке общественного транспорта и деньги в кошельке.

В Киеве началась работа над расчетами новых тарифов на проезд в общественном транспорте. Не исключено, что после этого киевлянам установят самую высокую цену. Впрочем, возможно власть согласится и на более компромиссный вариант.

Об этом рассказал в эфире программы Киевское время эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

Почему пересмотрят тариф на проезд в общественном транспорте в Киеве

Пересматривать цены на проезд в столице не планировали до конца войны, однако теперь, как отмечает эксперт, решение изменили.

"Тариф на проезд в общественном транспорте это политика. Мэр давал политическое обещание не повышать тарифы до конца войны. Война еще продолжается, и начали обсуждение относительно новых тарифов. Это решение не популярно", — сказал Беспалов.

Какими в Киеве могут быть тарифы на проезд

Эксперт считает, что столичная власть может остановиться на одном из двух вариантов:

умеренном, когда тариф на проезд составит 20 гривен, с запасом на будущее;

шоковом, по которому проезд в общественном транспорте в Киеве повысится до самого высокого среди всех городов уровня — 30 гривен.

"Сейчас Департамент экономики, Департамент транспорта будет изучать ситуацию в других городах: в Ивано-Франковске тарифы подняли, в Тернополе. Будут смотреть на маршрутки, где проезд по 20 гривен. И, наверное, будут звучать эти тезисы, что в Европе уровень дотаций от городской власти себестоимости тарифов составляет 50%", — пояснил эксперт по транспортному планированию.

Беспалов считает, что в итоге для киевлян все же выберут умеренный вариант — тариф на проезд будет на уровне 20 гривен.

Как писали Новини.LIVE, киевлянам назвали настоящий тариф на проезд в метро. По подсчетам властей, одна поездка в 2026 году должна стоить 64,53 гривны. Сейчас же киевляне и гости столицы платят всего 8 гривен. Еще Новини.LIVE рассказывали, что самые большие тарифы на проезд в общественном транспорте сейчас действует в двух городах. Речь идет о Львове и Харькове. Здесь пассажиры платят за поездки по 25 гривен.