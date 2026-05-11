Головна Транспорт У Києві частково перекриють міст Патона: фахівці виявили небезпечний дефект

У Києві частково перекриють міст Патона: фахівці виявили небезпечний дефект

Дата публікації: 11 травня 2026 13:12
У Києві звузять рух мостом Патона через небезпечне пошкодження конструкції
Стан мосту Патона в Києві критичний. Фото: КМДА, Skyandmethod. Колаж: Новини.LIVE

На мосту Патона в Києві фахівці виявили небезпечний дефект, тому споруду частково обмежать для транспорту через терміновий ремонт. Йдеться про дефект у конструкції дорожнього полотна, який може призвести до подальшого руйнування. Рух звузять у першій смузі в напрямку з лівого берега на правий.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на КМДА.

Як виявили проблему на мосту Патона

У КП "Київавтошляхміст" пояснили, що проблему помітили під час планового технічного огляду. Фахівці виявили пошкодження деформаційного шва закритого типу між бетонними плитами мостового полотна.

Хоча це локальний дефект, але з ремонтом затягувати не можна, інакше конструкція може почати руйнуватися далі. Також існує великий ризик утворення провалу на окремій ділянці.

Роботи проводитимуть у першій смузі в напрямку правого берега. Точні строки завершення ремонту поки не називають.

Раніше перший віцепрезидент НАН України В'ячеслав Богданов заявляв, що останні планові обстеження мосту виявили нові небезпечні ознаки у конструкції. З’явилися великі пошкодження та брак, які серйозно знижують безпеку й строк служби споруди загалом і окремих її елементів.

"Залишковий ресурс мосту оцінено як нульовий. Не хотів би лякати людей в і без того важкі часи, але корозія невблаганно роз’їдає цю споруду, і якщо не подбати про неї зараз, то вже років за п’ять може бути запізно", — заявив Богданов.

Що ще варто знати про ситуацію з мостом Патона

Раніше Новини.LIVE детально розповідали, що у разі зупинки мосту Патона в Києві почнеться транспортний колапс, оскільки це одна з ключових артерій міста. Через перекриття руху буде фактично паралізована значна частина транспортного сполучення між берегами Дніпра.

Також Новини.LIVE писали, що уряд поклав відповідальність за ремонт мосту Патона на київську владу. В Кабміні вважають, що у проблемах з мостом винна Київрада, бо він є об’єктом комунальної власності саме міста Києва. Також уряд наголосив на "тривалій відсутності системної роботи міської влади для відновлення працездатного стану мосту".

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
