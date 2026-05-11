В Киеве сузят движение по мосту Патона из-за опасного повреждения конструкции

Состояние моста Патона в Киеве критическое. Фото: КГГА, Skyandmethod. Коллаж: Новини.LIVE

На мосту Патона в Киеве специалисты обнаружили опасный дефект, поэтому сооружение частично ограничат для транспорта из-за срочного ремонта. Речь идет о дефекте в конструкции дорожного полотна, который может привести к дальнейшему разрушению. Движение сузят в первой полосе в направлении с левого берега на правый.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на КГГА.

Как обнаружили проблему на мосту Патона

В КП "Киевавтодормост" объяснили, что проблему заметили во время планового технического осмотра. Специалисты обнаружили повреждение деформационного шва закрытого типа между бетонными плитами мостового полотна.

Хотя это локальный дефект, но с ремонтом затягивать нельзя, иначе конструкция может начать разрушаться дальше. Также существует большой риск образования провала на отдельном участке.

Работы будут проводить в первой полосе в направлении правого берега. Точные сроки завершения ремонта пока не называют.

Читайте также:

Коррозия разъедает мост

Ранее первый вице-президент НАН Украины Вячеслав Богданов заявлял, что последние плановые обследования моста обнаружили новые опасные признаки в конструкции. Появились большие повреждения и брак, которые серьезно снижают безопасность и срок службы сооружения в целом и отдельных его элементов.

"Остаточный ресурс моста оценен как нулевой. Не хотел бы пугать людей в и без того тяжелые времена, но коррозия неумолимо разъедает это сооружение, и если не позаботиться о нем сейчас, то уже лет через пять может быть поздно", — заявил Богданов.

Что еще стоит знать о ситуации с мостом Патона

Ранее Новини.LIVE подробно рассказывали, что в случае остановки моста Патона в Киеве начнется транспортный коллапс, поскольку это одна из ключевых артерий города. Из-за перекрытия движения будет фактически парализована значительная часть транспортного сообщения между берегами Днепра.

Также Новини.LIVE писали, что правительство возложило ответственность за ремонт моста Патона на киевскую власть. В Кабмине считают, что в проблемах с мостом виноват Киевсовет, потому что он является объектом коммунальной собственности именно города Киева. Также правительство отметило "длительное отсутствие системной работы городских властей для восстановления работоспособного состояния моста".