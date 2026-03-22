У Києві частково обмежать рух на мостах через ремонт

Автівки у заторі. Фото: кадр із відео

До 26 березня у зв’язку з ремонтом в Києві рух транспорту частково перекриють на кількох дорогах, мостах і шляхопроводах. Фахівці комунального підприємства "Київавтошляхміст" відновлюватимуть дорожнє покриття. Обмеження вводитимуть поступово.

Як пише Новини.LIVE, про це інформує пресслужба КМДА.

Читайте також:

Часткове обмеження руху у столиці

25 березня ремонт проходитиме на:

Північному мосту;

Повітрофлотському шляхопроводі на просп. Повітряних Сил;

мосту через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;

шляхопроводі через просп. Берестейський на просп. Повітряних Сил.

Крім того, 25 березня у Солом’янському районі Києва тимчасово обмежуватимуть рух транспорту вулицею Пост-Волинською.

Також ремонтні роботи відбудуться на:

мосту ім. Є.О. Патона;

шляхопроводі на вул. Кіото;

Північному мосту.

Комунальні служби звертаються до водіїв із проханням ураховувати діючі обмеження під час складання маршрутів та визначення часу поїздок у зазначені дні.

Що ще варто знати про ситуацію з мостом Патона

Раніше ми детально розповідали, чому зупинка мосту Патона спричинить транспортний колапс у Києві. Перекриття руху фактично паралізує частину транспортного сполучення між берегами Дніпра, оскільки це одна з ключових артерій міста.

Також ми писали, що глава Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов заявив, що КМДА не поспішає з ремонтом мосту Патона.

Замість того, щоб виділити кошти на ремонт та відновлення діючих мостів, у КМДА вирішили інвестувати 1 млрд доларів у Подільський міст.

Ще ми повідомляли, що у Києві планують завершити реконструкцію транспортної розв’язки на перетині Берестейського проспекту та вулиці Вадима Гетьмана. Для цього місто оголосило тендер на визначення генерального підрядника. Очікувана вартість робіт становить 609,8 млн грн.

Добудова з’їздів та оновлення схем руху повинна зменшити затори та зробити рух більш швидким для водіїв і громадського транспорту.