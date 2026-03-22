Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Киеве частично ограничат движение на мостах из-за ремонта

В Киеве частично ограничат движение на мостах из-за ремонта

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 22:48
В Киеве частично ограничат движение на мостах из-за ремонта
Машины в пробке. Фото: кадр из видео

До 26 марта в связи с ремонтом в Киеве движение транспорта частично перекроют на нескольких дорогах, мостах и путепроводах. Специалисты коммунального предприятия "Киевавтодормост" будут восстанавливать дорожное покрытие. Ограничения будут вводить постепенно.

Как пишет Новини.LIVE, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Читайте также:

Частичное ограничение движения в столице

25 марта ремонт будет проходить на:

  • Воздухофлотском путепроводе на просп. Воздушных Сил;
  • мосту через р. Лыбедь на просп. Воздушных Сил;
  • путепроводе через просп. Берестейский на просп. Воздушных Сил.

Кроме того, 25 марта в Соломенском районе Киева будут временно ограничивать движение транспорта по улице Пост-Волынской.

Также ремонтные работы состоятся на:

  • мосту им. Е.А. Патона;
  • путепроводе на ул. Киото;
  • Северном мосту.

Коммунальные службы обращаются к водителям с просьбой учитывать действующие ограничения при составлении маршрутов и определения времени поездок в указанные дни.

Что еще стоит знать о ситуации с мостом Патона

Ранее мы подробно рассказывали, почему остановка моста Патона повлечет транспортный коллапс в Киеве. Перекрытие движения фактически парализует часть транспортного сообщения между берегами Днепра, поскольку это одна из ключевых артерий города.

Также мы писали, что глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил, что КГГА не спешит с ремонтом моста Патона.

Вместо того, чтобы выделить средства на ремонт и восстановление действующих мостов, в КГГА решили инвестировать 1 млрд долларов в Подольский мост.

Еще мы сообщали, что в Киеве планируют завершить реконструкцию транспортной развязки на пересечении Берестейского проспекта и улицы Вадима Гетьмана. Для этого город объявил тендер на определение генерального подрядчика. Ожидаемая стоимость работ составляет 609,8 млн грн.

Достройка съездов и обновление схем движения должна уменьшить пробки и сделать движение более быстрым для водителей и общественного транспорта.

Киев ремонт дороги
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации