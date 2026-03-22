В Киеве частично ограничат движение на мостах из-за ремонта

Машины в пробке. Фото: кадр из видео

До 26 марта в связи с ремонтом в Киеве движение транспорта частично перекроют на нескольких дорогах, мостах и путепроводах. Специалисты коммунального предприятия "Киевавтодормост" будут восстанавливать дорожное покрытие. Ограничения будут вводить постепенно.

Как пишет Новини.LIVE, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Читайте также:

Частичное ограничение движения в столице

25 марта ремонт будет проходить на:

Воздухофлотском путепроводе на просп. Воздушных Сил;

мосту через р. Лыбедь на просп. Воздушных Сил;

путепроводе через просп. Берестейский на просп. Воздушных Сил.

Кроме того, 25 марта в Соломенском районе Киева будут временно ограничивать движение транспорта по улице Пост-Волынской.

Также ремонтные работы состоятся на:

мосту им. Е.А. Патона;

путепроводе на ул. Киото;

Северном мосту.

Коммунальные службы обращаются к водителям с просьбой учитывать действующие ограничения при составлении маршрутов и определения времени поездок в указанные дни.

Что еще стоит знать о ситуации с мостом Патона

Ранее мы подробно рассказывали, почему остановка моста Патона повлечет транспортный коллапс в Киеве. Перекрытие движения фактически парализует часть транспортного сообщения между берегами Днепра, поскольку это одна из ключевых артерий города.

Также мы писали, что глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил, что КГГА не спешит с ремонтом моста Патона.

Вместо того, чтобы выделить средства на ремонт и восстановление действующих мостов, в КГГА решили инвестировать 1 млрд долларов в Подольский мост.

Еще мы сообщали, что в Киеве планируют завершить реконструкцию транспортной развязки на пересечении Берестейского проспекта и улицы Вадима Гетьмана. Для этого город объявил тендер на определение генерального подрядчика. Ожидаемая стоимость работ составляет 609,8 млн грн.

Достройка съездов и обновление схем движения должна уменьшить пробки и сделать движение более быстрым для водителей и общественного транспорта.