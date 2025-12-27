"Заштовхувач" людей у метро — у якій країні існує унікальна професія

Станція метро в Токіо. Фото: Japanese Railway Station

Метро в японській столиці Токіо є справжнім пеклом для клаустрофобів. Потік пасажирів у годину пік настільки великий, що в цій країні є спеціально навчені люди, які допомагають пасажирам втиснутися в заповнені вщерть вагони — осія.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про цю професію.

Реклама

Читайте також:

Унікальна професія в Токіо

Осія в кашкетах і білих рукавичках втискують пасажирів у вагони метро, щоб вмістити якомога більше людей. Така тиснява часто трапляється в години пік у будні дні й може бути дуже неприємною. Ці працівники метрополітену уважно стежать, щоб ніхто з пасажирів не зачепився верхнім одягом або мізинцем за двері, що закривається.

Професія з'явилась в 1960-х роках, у період сильного економічного зростання Японії. В Токіо почало стрімко зростати населення, а японські потяги, відомі своєю ефективністю та пунктуальністю, ледве встигали вмістити наростальну кількість пасажирів.

Осія уважно стежать за безпекою пасажирів і допомагають людям безпечно виходити з вагонів. Через хвилю випадків сексуальних домагань, в токійських поїздах тепер є один або кілька вагонів, призначених тільки для жінок.

Раніше ми розповідали, що у столиці Італії Римі відкрили нову станцію метро — вона розташована на глибині 30 метрів під знаменитим Колізеєм. В її стінах розташували унікальний музей.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.